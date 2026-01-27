نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 تظهر خلال أيام في جميع محافظات الجمهورية .

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، سيتم إعلانها رسميا بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات ، وذلك بشكل مجاني بدون أي رسوم يتم تحصيلها من الطلاب .

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. الدرجات والمجموع الكلي

اللغة العربية : 40 درجة لكل ترم

اللغة الإنجليزية : 30 درجة لكل ترم

الرياضيات : 30 درجة لكل ترم

الدراسات الاجتماعية : 20 درجة لكل ترم

العلوم : 20 درجة لكل ترم

المجموع الكلي : 140 درجة لكل ترم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. المؤشرات مطمئنة

وأعلنت مديريات مديرية التربية والتعليم ، أن المؤشرات الأولية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح في الكنترولات تُجرى وفق أعلى معايير الدقة والالتزام استعدادا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 قريباً ، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

من المقرر أن يتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، في بيان رسمي صادر عن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بعد اعتمادها رسميا من المحافظ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 وأولياء أمورهم ترقب تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

حيث يتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسي

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 وأولياء أمورهم ترقب تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

حيث يتاح للطلاب الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الجيزة بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية :