بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يجرى حاليا أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الفصل الدراسي الأول.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

وأوضح المصدر، أنه سيتم اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الاسبوع المقبل، عقب انتهاء عملية التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات بعد ذلك، ومراجعتها وتجهيز الكشوف النهائية، تمهيدًا لاعتماد النتائج من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وإعلانها رسميا خلال أيام.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

ووجهت المديرية رؤساء كنترولات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بمراعاة نموذج الإجابة والدقة والسرية أثناء تصحيح كراسات الإجابة للطلاب فى جميع المواد، مؤكدة ضرورة حصول مقدرى الدرجات على الوقت المناسب لأعمال التصحيح دون تسريع أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى تلاشى الأخطاء التى قد تحدث أثناء التصحيح أو رصد الدرجات.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

ونبهت على الحفاظ على سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات ونتائج الطلاب حتى يتم اعتماد النتائج من قبل المحافظ، وعدم خروج أى نتائج حتى اعتماد النتائج بشكل نهائي.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا