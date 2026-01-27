بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

تشهد باقات الإنترنت في مصر شكاوى عديدة بسبب نفاذ باقة الانترنت بشكل سريع ، وهو ما جعل المواطنون يطالبون بتطبيق خدمة الإنترنت بلا حدود في مصر وإلغاء نظام الباقات الشهرية.

ماهو الإنترنت بلا حدود ؟

يعني مصطلح انترنت بلا حدود ، استهلاك الانترنت يومياً بدون حدود للتحميل أو عدد معين من الجيجات، حيث تدفع قيمة اشتراك الانترنت وتستخدمه طيلة فترة الاشتراك بلا حدود معينة للاستهلاك.

الدول التي لديها إنترنت غير محدود

تتصدر دول مثل كوريا الجنوبية، سنغافورة، الإمارات، فرنسا، الصين، والمملكة المتحدة قائمة الدول التي توفر باقات إنترنت غير محدود بسرعات عالية، حيث يتميز الإنترنت هناك بالموثوقية العالية وتوفير إنترنت منزلي ومحمول بلا حدود للبيانات في معظم الأحيان.

انترنت بلا حدود

بحث توفير إنترنت بلا حدود في مصر

كشفت النائبة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تعمل حاليًا على دراسة مطالب المواطنين بتوفير خدمة إنترنت بلا حدود ،وإنهاء الاعتماد الكامل على نظام الباقات الشهرية، مشيرة إلى أن هذا الملف مطروح للنقاش مع وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

هل يمكن تطبيق الإنترنت المفتوح في مصر؟

أكدت النائبة أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب ستدرس مطالب المواطنين في الإنترنت المفتوح، مشيرة إلى أن بعض الدول توفر إنترنت بلا حدود، في حين تعتمد دول أخرى على نظام الباقات، كما هو الحال في مصر حاليًا. وأضافت أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإيجاد الحلول المناسبة.

أما عن أسعار باقات الإنترنت في مصر، فقد شددت النائبة مها عبد الناصر على أن الحكومة ووزارة الاتصالات عليها إما خفض أسعار الباقات أو زيادة حجمها أو توفير إنترنت بلا حدود لتلبية احتياجات المواطنين.

مقترحات لتطبيق إنترنت غير محدود في مصر

وكشفت عبد الناصر أن لجنة الاتصالات بالبرلمان بدأت بالفعل مناقشة مقترحات مقدمة من مواطنين وخبراء تتعلق بتوفير إنترنت غير محدود أو تقليل الاعتماد على نظام الباقات الشهرية، مؤكدة أن هذه الأفكار ستُبحث بالتنسيق مع وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

سبب نفاد باقة الإنترنت

وأكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن نفاد باقات الإنترنت قبل انتهاء الشهر يرجع أساسًا إلى اعتماد مصر على نظام الباقات المحدودة، مشيرةً إلى أن كل مستخدم يحصل على كمية بيانات ثابتة تنفد بانتهاء الاستهلاك، مما يجبره على تجديد الباقة مرات عدة خلال الشهر إذا تجاوز الحد المخصص.

وأكدت في تصريحات تلفزيونية أن انتشار الهواتف الذكية الحديثة والشاشات عالية الدقة يرفع استهلاك البيانات بشكل كبير، كذلك جودة الأجهزة المتطورة تتطلب كميات أكبر من الإنترنت، وهو ما يفسر تزايد الشكاوى من نفاد الباقات في الفترة الأخيرة.