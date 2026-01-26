قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يلا بسرعة| خطوات سهلة وبسيطة توفر باقة الإنترنت

عادل نصار

نفاد باقة الانترنت المنزلي أو على الهاتف المحمول أزمة جديدة تؤرق البعض وخاصة مع عدم وضوح السبب الحقيقي لهذا الأمر، مما دفع البعض للذهاب لشركات الانترنت لحل الأزمة لكن دون جدوى.

وفي سياق السطور التالية نقدم لكم طريقة سريعة وبسبطة وسهلة للتعامل مع المشكلة، من خلال خبراء في هذا المجال وأمن تكنولوجيا المعلومات.

قدم أحمد طارق خبير أمن تكنولوجيا المعلومات، عدة نصائح هامة للحفاظ وتقليل استهلاك باقة الانترنت المنزل وتحقيق أقصى استفادة طوال الشهر.

تطبيقات مفتوحة على الهاتف تأكل الباقة 

وقال أحمد طارق خبير أمن تكنولوجيا المعلومات، في مداخلة هاتفية لبرنامج كل الأبعاد، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، إن هذا الأمر نفاذ الانترانت بسرعة بسبب أن هناك تطبيقات موجودة على الهاتف بتكون مفتوحة وانت لا تعرف انها مفتوحة، ويتم التعامل مع هذا الأمر من خلال الدخول على "بلاي ستور" واختيار التطبيقات ووقف التحديث التلقائي.

هاتف

وأضاف أحمد طارق خبير أمن تكنولوجيا المعلومات، أن وأيضا من خلال إعدادات الهاتف أندرويد وآيفو وتفعيل وضع "توفير البيانات" (Data Saver) وهو يمنع التطبيقات من استخدام البيانات في الخلفية، وتقييد بيانات الخلفية وهو منع التطبيقات من استهلاك البيانات عند عدم استخدامها مباشرة.

وتابع أحمد طارق خبير أمن تكنولوجيا المعلومات، أن إيقاف التحديث التلقائي، من متجر التطبيقات (Google Play أو App Store)، اضبط التحديث ليكون عبر الواي فاي فقط، وتفعيل حد استهلاك البيانات وتحديد كمية بيانات معينة، ليصلك تنبيه عند اقتراب انتهائها.

إعدادات التطبيقات

وأكمل  أحمد طارق خبير أمن تكنولوجيا المعلومات، أن تقليل جودة الفيديوهات من في تطبيقات مثل YouTube، TikTok، وNetflix، قم بتقليل جودة الفيديو (مثلاً إلى 480p أو 720p بدلاً من 1080p أو 4K).
منع التشغيل التلقائي للفيديوهات: إيقاف خاصية التشغيل التلقائي في فيسبوك، إنستجرام، وتويتر، وضع توفير البيانات داخل التطبيق: العديد من التطبيقات توفر خياراً خاصاً بها لتقليل البيانات. 

نصائح إضافية فعالة

واختتم  أحمد طارق خبير أمن تكنولوجيا المعلومات، أن استخدام متصفحات توفر البيانات، مثل Chrome (مع تفعيل وضع "توفير البيانات") أو Opera، وتحميل المحتوى مسبقاً، و قم بتحميل الأغاني، الفيديوهات، والخرائط (Offline Maps) أثناء الاتصال بالواي فاي، وإيقاف الـ GPS، وبعض التطبيقات تستخدم المواقع في الخلفية وتستهلك بيانات، لذا أوقفها إذا لم تكن بحاجة إليها.


 

