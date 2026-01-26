التميز نهج مؤسسي مستدام.. "مياه الغربية" تحصد المركز الأول في جائزة التميز الحكومي عن فئة المبادرة الابتكارية

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الحافل، تُوّجت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في فئة المبادرة الابتكارية ضمن جائزة التميز الحكومي، وذلك عن مشروعها الرائد في منظومة الكلور السائل، الذي يُعد نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء هذا التتويج بدعم مباشر من المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي لم يدخر جهدًا في دعم المبادرات الابتكارية وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي.

وبهذه المناسبة، أعرب اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الغربية، عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بفريق العمل الذي قاد هذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما تحقق يُجسد كفاءة الكوادر البشرية بالشركة وقدرتهم على الابتكار وتقديم حلول عملية تواكب التحديات، وتسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة.

وأشار إلى أن الفوز بهذه الجائزة المرموقة يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها شركة مياه الغربية بين نظيراتها على مستوى الجمهورية، ويؤكد أن التميز لم يعد خيارًا بل أصبح نهجًا مؤسسيًا مستدامًا.

من جانبه، وجّه فريق العمل الفائز الشكر والتقدير للسيد اللواء محمد عبد الفتاح على دعمه المتواصل، مؤكدين أن هذا الإنجاز هو ثمرة روح الفريق والتكاتف والعمل الجماعي، وأنه يمثل حافزًا قويًا لمواصلة الابتكار والتطوير.

كما عبّر رئيس الفريق عن امتنانه العميق لجميع الأعضاء لما بذلوه من جهد استثنائي في واحدة من أصعب المسابقات التنافسية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا الفوز هو تتويج لمسيرة من العمل الدؤوب والإيمان بقدرة الشركة على الريادة والابتكار.

وصرح اللواء محمد عبدالفتاح : "إن هذا الإنجاز الوطني الكبير يُجسد ما نؤمن به في شركة مياه الغربية من أن التميز ليس هدفًا مؤقتًا، بل هو نهج مؤسسي مستدام، نعمل على ترسيخه في كافة قطاعاتنا التشغيلية والفنية والإدارية.

إن فوزنا بالمركز الأول عن مشروع منظومة الكلور السائل هو ثمرة جهد جماعي وتفانٍ من فريق عمل متميز، آمن بقدراته، وامتلك الإرادة والعزيمة لتقديم نموذج ابتكاري يُحدث فارقًا حقيقيًا في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، على دعمه المتواصل، ولكل فرد من أفراد الفريق الفائز، الذين أثبتوا أن الابتكار والعمل بروح الفريق هما مفتاحا التقدم والريادة.

نعد المواطنين بأننا مستمرون في تطوير خدماتنا، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يليق بثقة المجتمع، ويعكس صورة مشرفة لشركة مياه الغربية على مستوى الجمهورية."