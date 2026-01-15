تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم من ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع مشاجرة بين قائد سيارة ومجموعه من سائقي ديلفري بنطاق دائرة القسم.

تحرك عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .

ضبط المتهمين



وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن الرائد أحمد جمعه رئيس مباحث قسم ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 5 متهمين في احداث الواقعة .

عرض جهات التحقيق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.