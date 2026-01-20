جامعة طنطا 2025.. طفرة بحثية عالمية وبصمة ابتكارية ترسخ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

استعرض الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا حصاد إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث لعام 2025، والذي كشف عن تقدم ملحوظ في مراكز الجامعة ضمن التصنيفات العالمية المرموقة، وزيادة نوعية في الإنتاج البحثي والمخرجات العلمية، مما يعزز مكانة الجامعة كمركز إقليمي ودولي للتميز الأكاديمي والبحثي.

أوضح الدكتور محمد حسين أن التقرير أظهر احتلال الجامعة مراكز متقدمة في تصنيفات QS وTimes Higher Education وShanghai، حيث برزت الجامعة في المركز السابع محلياً فى تصنيف QS العالمي، وفى تصنيف التايمز ((THE جاءت الجامعة في المركز الثالث محلياً والـ 1001-1200 عالمياً، وفى التصنيف العربي حصدت الجامعة المركز الـ 13 محلياً والـ 89 عربياً، وفى تصنيف شنغهاي، تواجدت الجامعة في 9 تخصصات علمية لعام 2025، وسجلت الجامعة أرقاماً تعكس تطور منظومة البحثترتي العلمي، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة في Scopus لعام 2025 نحو 2813 بحثاً، بينما وصل عدد الأبحاث في Web of Science إلى 2084 بحثاً، كما حققت الجامعة نسبة 100% في الاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري والتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

أكد الدكتور محمد حسين أن هذه النتائج هي ثمرة استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم الابتكار وتهيئة بيئة محفزة للباحثين، مؤكداً أن ما حققته جامعة طنطا من قفزات في التصنيفات الدولية يعكس الالتزام الكامل برؤية مصر 2030، معرباً عن فخره بوجود 47 عالماً من أبناء الجامعة ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، وهو ما يؤكد أن الجامعة تمتلك ثروة بشرية قادرة على المنافسة دولياً.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور حاتم أمين أن القطاع شهد تطوراً ملموساً في جودة المخرجات البحثية، مضيفاً ان العام الماضي شهد تعزيز التعاون الدولي، حيث بلغت نسبة الأبحاث المشتركة دولياً 62.5%، وهو مؤشر قوي على انفتاح الجامعة على المؤسسات العلمية العالمية، مضيفاً أن الجامعة نجحت في زيادة عدد برامج الدراسات العليا لتتجاوز 700 برنامج، واستقطاب أكثر من 600 طالب وافد في مرحلتي الماجستير والدكتوراة من 18 جنسية مختلفة، مما يرسخ دور الجامعة كمنارة للعلم في منطقة الشرق الأوسط.

أضاف الدكتور حاتم أمين أن النشر العلمي الدولي خلال العام الماضي تصدر المشهد الأكاديمي، إذ بلغت نسبة الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول (Q1) نحو 57.1%، مما يؤكد جودة الإنتاج البحثي وتوافقه مع المعايير العالمية، وإصدار الجامعة لأكثر من18 مجلة علمية متخصصة، وعلى صعيد التحول الرقمي، نجحت الجامعة في إرساء بنية تحتية رقمية متطورة شملت إطلاق 35 منصة للخدمات الإلكترونية، وتدريب 9000 متدرب على تقنيات الرقمنة، مما ساهم في تيسير الإجراءات لأكثر من 13,000 طالب مقيد بمرحلة الدراسات العليا. ولم يقتصر التميز على الجانب الأكاديمي فحسب، بل امتد لتعزيز الشراكة مع المجتمع من خلال تنظيم أكثر من 90 فعالية استهدفت تحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، لترسخ الجامعة بذلك مكانتها كمركز إقليمي رائد للإبداع والبحث العلمي.