طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في محافظة الغربية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 14 يناير الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا، بحدوث مشاجرة، بين طرف أول (طالب، ووالدته “مصابة بجرح في اليد اليمنى”)، وطرف ثانٍ: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بكدمة في الساق اليمنى") جميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ بسبب اصطدام سيارة "ملاكي" قيادة الطالب من الطرف الأول، بالدراجة النارية ملك أحد الأشخاص من الطرف الثاني، حال توقفها على جانب الطريق، ومحاولته الهرب، فقاموا على إثر ذلك بالتعدي على بعضهم بالضرب، وحدوث الإصابات المنوه عنها.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وجرى التحفظ على السيارة والدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال طرفي المشاجرة.



