السيطرة على حريق مزرعة مواش بالسنطة في الغربية

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم بـ 4 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل اندلع داخل مزرعة مواش بالسنطة بدائرة مركز السنطة إثر ماس كهربائي مفاجئ دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إخماد حريق

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مزرعة مواش بنطاق دائرة المركز.

تحرك تنفيذي عاجل

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد كبير من سيارات الإطفاء للوقوف على آخر التطورات.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى المزارع والمنازل المجاورة.

تحرك عاجل



وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة استمرت عدة ساعات دون وقوع إصابات بشرية فيما أسفر الحريق عن خسائر مادية بالمزرعة وجار حصر التلفيات ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.

دون وقوع إصابات وخسائر بشرية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.