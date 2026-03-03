موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل فريق ليفربول، ضيفًا ثقيلا على منافسه ولفرهامبتون مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة تقام على ملعب "مولينيو" ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، سعيًا لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والإبقاء على حظوظه في التأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

وتقام مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون اليوم في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة وتذاع عبر بي إن سبورت الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي بمصر والشرق الأوسط.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 48 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 8 هزائم.

ويخوض الريدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الماضية على وست هام بنتيجة 5-2، ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة الليلة.

في المقابل، يعتمد وولفرهامبتون على عاملي الأرض والجمهور لمحاولة الخروج بنتيجة إيجابية، رغم معاناته هذا الموسم، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، ما يجعل المواجهة نظريًا تميل لصالح الضيوف في ظل الفارق الفني بين الفريقين.