بعد الهجوم الإيراني.. السفارة الأمريكية بالكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر
لطلاب 3 ثانوي|حمل الآن نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة في 6 مواد
تصعيد صباحي جديد.. حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
رياضة

ليفربول في اختبار جديد أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية مساء الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على نظيره ولفرهامبتون في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

ملعب مولينيو يحتضن المواجهة

تُقام المباراة على أرضية ملعب مولينيو، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من موسم 2025/26. ويسعى ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، بينما يتمسك ولفرهامبتون بأمل الهروب من شبح الهبوط.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ويطمح لمواصلة الضغط على فرق المربع الذهبي لضمان مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل. في المقابل، يقبع ولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة، ما يجعل المباراة بمثابة فرصة أخيرة لإنعاش آماله في البقاء.

معنويات مرتفعة قبل المواجهة

ويخوض ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الماضية على وست هام بخمسة أهداف مقابل هدفين، في عرض هجومي قوي يعكس جاهزية الفريق. على الجانب الآخر، يدخل ولفرهامبتون المباراة منتشيًا بانتصار مفاجئ على أستون فيلا بثنائية نظيفة، ما يمنحه دفعة معنوية مهمة قبل صدام الليلة.

مواجهة متجددة في كأس الاتحاد

ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين مجددًا على نفس الملعب يوم الجمعة المقبل، ولكن هذه المرة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ما يزيد من إثارة المواجهتين المرتقبتين.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُنقل أحداث اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 1

ليفربول اخبار الرياضة كوره عالمية الدوري الانجليزي

