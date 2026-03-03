وزير الكهرباء : لدينا 2 مليون عداد بمخازن الشركات لتلبية طلبات التركيب

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن لدى الوزارة ما يتجاوز مليوني عداد مسبق الدفع، مؤكدا وجود فائض من العدادات داخل شركات توزيع الكهرباء بشكل يضمن تلبية الطلبات المتزايدة خلال الفترة المقبلة دون أي تأخير، كما يضمن جاهزية الدولة لتوسيع نطاق استخدام العدادات مسبقة الدفع، ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة قياس الاستهلاك وتعزيز كفاءة التحصيل وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.

ولفت عصمت إلى أن العدادات الذكية ومسبقة الدفع تمثل إحدى أهم الأدوات الحديثة التي تعتمد عليها الوزارة في المرحلة الحالية، لما توفره من بيانات دقيقة ومتابعة لحظية للاستهلاك، مما يساعد على تحسين إدارة الأحمال وتقليل الأخطاء الفنية والتجارية، كما أن التوسع في تركيب العدادات الذكية يسهم بشكل مباشر في خفض نسب الفقد على الشبكة، سواء الفقد الفني الناتج عن التشغيل أو الفقد التجاري المرتبط بعدم دقة القياس.

وتنفذ وزارة الكهرباء استراتيجيتها بتغيير كافة العدادات التقليدية الي مسبوقة الدفع وكدلك تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة لضمان دقة المحاسبة وحصول الدولة على مستحقاتها.

حيث أن التوسع في العدادات الحديثة يستهدف تحقيق العدالة في المحاسبة، والحد من الفاقد، والتصدي للتعديات على الشبكة القومية.

وأكد عصمت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل شركات التوزيع.

وأضاف أن العدادات مسبقة الدفع تسهم في تحسين دقة احتساب الاستهلاك وتعزيز كفاءة التحصيل، فضلًا عن تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

تركيب 2.6مليون عداد كودي ومسبق الدفع

وكان عصمت قد أعلن عن الانتهاء من تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي ومسبق الدفع منذ يوليو 2024، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة قياس استهلاك الكهرباء.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تستهدف دعم استقرار الشبكة القومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ برامج التحول الرقمي، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته.