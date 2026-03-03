قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب
وزير الكهرباء : لدينا 2 مليون عداد بمخازن الشركات لتلبية طلبات التركيب

وفاء نور الدين

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  أن لدى الوزارة ما يتجاوز مليوني عداد مسبق الدفع، مؤكدا وجود فائض من العدادات داخل شركات توزيع الكهرباء بشكل يضمن تلبية الطلبات المتزايدة خلال الفترة المقبلة دون أي تأخير، كما يضمن جاهزية الدولة لتوسيع نطاق استخدام العدادات مسبقة الدفع، ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة قياس الاستهلاك وتعزيز كفاءة التحصيل وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.

ولفت عصمت إلى أن العدادات الذكية ومسبقة الدفع تمثل إحدى أهم الأدوات الحديثة التي تعتمد عليها الوزارة في المرحلة الحالية، لما توفره من بيانات دقيقة ومتابعة لحظية للاستهلاك، مما يساعد على تحسين إدارة الأحمال وتقليل الأخطاء الفنية والتجارية، كما أن التوسع في تركيب العدادات الذكية يسهم بشكل مباشر في خفض نسب الفقد على الشبكة، سواء الفقد الفني الناتج عن التشغيل أو الفقد التجاري المرتبط بعدم دقة القياس.

وتنفذ وزارة الكهرباء استراتيجيتها بتغيير كافة العدادات التقليدية الي مسبوقة الدفع وكدلك تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة لضمان دقة المحاسبة وحصول الدولة على مستحقاتها. 

حيث  أن التوسع في العدادات الحديثة يستهدف تحقيق العدالة في المحاسبة، والحد من الفاقد، والتصدي للتعديات على الشبكة القومية.

وأكد عصمت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل شركات التوزيع.

وأضاف أن العدادات مسبقة الدفع تسهم في تحسين دقة احتساب الاستهلاك وتعزيز كفاءة التحصيل، فضلًا عن تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

تركيب 2.6مليون عداد كودي ومسبق الدفع 

وكان عصمت قد أعلن عن  الانتهاء من تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي ومسبق الدفع منذ يوليو 2024، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة قياس استهلاك الكهرباء.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تستهدف دعم استقرار الشبكة القومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ برامج التحول الرقمي، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته.

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

إعلام النواب: منع الإعلانات ذات الإيحاءات الجنسية.. وضوابط لبيع «الهواء» لغير المتخصصين

اقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد محطة قطار منشأة سلطان بمركز منوف

برلماني: كلمة الرئيس السيسي رسالة حسم للخارج وطمأنة قوية للداخل

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

