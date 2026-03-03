قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يتحدى وولفرهامبتون لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي

ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف

يحل ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا على وولفرهامبتون مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة تقام على ملعب "مولينيو" ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، سعيًا لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والإبقاء على حظوظه في التأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 48 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 8 هزائم.

ويخوض الريدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الماضية على وست هام بنتيجة 5-2، ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة الليلة.

في المقابل، يعتمد وولفرهامبتون على عاملي الأرض والجمهور لمحاولة الخروج بنتيجة إيجابية، رغم معاناته هذا الموسم، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، ما يجعل المواجهة نظريًا تميل لصالح الضيوف في ظل الفارق الفني بين الفريقين.

ليفربول محمد صلاح صلاح وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد