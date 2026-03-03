ليفربول يتحدى وولفرهامبتون لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي

يحل ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا على وولفرهامبتون مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة تقام على ملعب "مولينيو" ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، سعيًا لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والإبقاء على حظوظه في التأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 48 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 8 هزائم.

ويخوض الريدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الماضية على وست هام بنتيجة 5-2، ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة الليلة.

في المقابل، يعتمد وولفرهامبتون على عاملي الأرض والجمهور لمحاولة الخروج بنتيجة إيجابية، رغم معاناته هذا الموسم، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، ما يجعل المواجهة نظريًا تميل لصالح الضيوف في ظل الفارق الفني بين الفريقين.