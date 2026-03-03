تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره ولفرهامبتون مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

وتقام المباراة على ملعب مولينيو، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل صراعهما على أهداف متباينة هذا الموسم.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، ساعيًا لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل. ويطمح “الريدز” لتحقيق الفوز خارج الديار وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من موقفه في سباق القمة.

على الجانب الآخر، يعيش ولفرهامبتون وضعًا صعبًا، حيث يتذيل جدول الترتيب في المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة فقط. ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في رحلة الهروب من شبح الهبوط.

محمد صلاح يبحث عن كسر الصيام التهديفي

تتجه الأنظار نحو النجم المصري محمد صلاح، الذي يسعى لاستعادة حسه التهديفي بعدما صام عن التسجيل في آخر 10 مباريات بالدوري، وهي سابقة لم تحدث في مسيرته الاحترافية. ويأمل صلاح أن تكون مواجهة ولفرهامبتون نقطة انطلاق جديدة له مع الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.