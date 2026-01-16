زبون أون لاين .. القصة الكاملة لسقوط 8 سيدات في فخ الرذيلة بعابدين

لم يكن أحد يتخيل أن ضغطة زر على هاتف محمول يمكن أن تغير مصير 8 سيدات، وتحول حياتهن إلى دائرة مغلقة من الاستغلال والخوف في منطقة عابدين بالقاهرة.

خلف صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان يقف شخص واحد، يدير خيوط لعبة قاسية، مستغلًا الحاجة والظروف الصعبة، ليزج بهن في عالم لا يشبه أحلامهن ولا اختياراتهن الأولى.

التحريات الأمنية كشفت أن المتهم أنشأ الصفحة مستهدفًا راغبي المتعة مقابل المال، بينما كانت السيدات مجرد أدوات في نشاط إجرامي.

ومع تكثيف الجهود، نجحت الأجهزة الأمنية في إنهاء هذه المعاناة، حيث تم ضبط المتهم والسيدات بدائرة قسم شرطة عابدين.

لحظة القبض لم تكن مجرد إجراء قانوني، بل كانت نهاية لمرحلة مليئة بالضغط والاستغلال، وبداية طريق جديد قد يحمل فرصة للمحاسبة، وربما للتصحيح.

القصة الكاملة كشفتها الأجهزة الأمنية عقب ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وإستغلال 8 سيدات فى نشاطه الإجرامى.



بالفحص أمكن تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة عابدين وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامى على المشار إليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.