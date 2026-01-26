قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسباب نفاد باقات الإنترنت قبل موعدها وما التحركات لحل الأزمة؟!

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أثارت مشكلات نفاد باقات الإنترنت قبل انتهاء الشهر جدلًا واسعًا بين المواطنين، في ظل شكاوى متكررة من ارتفاع الاستهلاك وضعف الخدمة، وهو ما علّقت عليه النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موضحة أسباب الأزمة، ومؤكدة وجود تحركات برلمانية وحكومية لإيجاد حلول خلال الفترة المقبلة.

الإنترنت في مصر محدود وليس بلا حدود

قالت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر إن السبب الرئيسي وراء نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر يعود إلى أن خدمة الإنترنت في مصر قائمة على نظام الباقات المحدودة، حيث يشترك كل مستخدم في باقة بسعة معينة تنتهي بانتهاء هذه المساحة.

وأضافت، أن هذا النظام يجعل المستخدم مضطرًا لتجديد الباقة أكثر من مرة خلال الشهر في حال تجاوز الاستهلاك المحدد.

الأجهزة الحديثة ترفع معدلات الاستهلاك

انقطاع الانترنت

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات أن استخدام الهواتف المحمولة الحديثة، والشاشات ذات الإمكانيات العالية، يسهم بشكل مباشر في زيادة استهلاك الإنترنت، مشيرة إلى أن ارتفاع جودة الأجهزة يؤدي تلقائيًا إلى استهلاك أكبر للبيانات، وهو ما يفسر زيادة الشكاوى خلال الفترة الأخيرة.

تحركات برلمانية لدراسة «الإنترنت بلا حدود»

ولفتت إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تعمل حاليًا على دراسة مطالب المواطنين بتوفير خدمة «الإنترنت بلا حدود» وإنهاء نظام الباقات الشهرية.

وأشارت إلى أن بعض الدول تطبق بالفعل نظام الإنترنت غير المحدود، بينما تعتمد دول أخرى على نظام الباقات كما هو الحال في مصر، مؤكدة أن اللجنة تسعى للتنسيق مع وزارة الاتصالات للوصول إلى حل يوازن بين مصلحة المواطن وقدرات البنية التحتية.

الإنترنت ضرورة للإنتاج والتعليم والعمل

وأكدت أن الحكومة ووزارة الاتصالات يجب أن تنظر إلى الإنترنت باعتباره عنصرًا أساسيًا في الإنتاج وليس رفاهية، موضحة أن أغلب الخدمات الحكومية، إلى جانب التعليم والعمل لعدد كبير من المواطنين، أصبحت تعتمد بشكل رئيسي على الإنترنت.

الانترنت

مطالب بخفض الأسعار أو زيادة سعات الباقات

وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية، سواء من خلال خفض أسعار الباقات، أو زيادة المساحات المتاحة، أو التوسع في تطبيق خدمة الإنترنت بلا حدود، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة شاملة للأزمة تمهيدًا للإعلان عن حلول.

كيفية توفير باقات الانترنت المنزلي وكروت الشحن

مشكلات السرعات المرتفعة وعدم كفاءة بعض الخطوط

كما أوضحت أن بعض خطوط الإنترنت لا تتحمل السرعات العالية، رغم اشتراك المواطنين في باقات مرتفعة التكلفة، ما يؤدي إلى ضعف الخدمة وكثرة الأعطال.

ونصحت المواطنين بضرورة إجراء اختبار لجودة الخط قبل الاشتراك في سرعات عالية، لتجنب دفع مبالغ كبيرة دون الاستفادة الفعلية من الخدمة.

خطوط النحاس أبرز أسباب ضعف الإنترنت

وأشارت إلى أن خطوط الإنترنت النحاسية لا تنقل السرعات بشكل جيد، وأن استبدالها بالكامل يمثل تكلفة كبيرة على الدولة، لافتة إلى أن بعض المناطق تم تحويلها بالفعل إلى خطوط «الفايبر»، التي توفر جودة وسرعات أفضل.

وأكدت في ختام تصريحاتها أن شكاوى المواطنين من ضعف الإنترنت محل اهتمام، وأن الفترة المقبلة ستشهد حلولًا تدريجية لمشكلات الخدمة والسرعات.

مشكلات الإنترنت باقات الإنترنت الأجهزة الحديثة ترفع معدلات الاستهلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

تطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ لمشروع « ديارنا ».. تفاصيل

جانب من الحدث

وزير الإسكان يبحث مشاركة المطورين المصريين في السوق العقاري بالبحرين

جانب من اللقاء

شراكة فاعلة ومستدامة بين جهاز حماية المستهلك في مصر ونظيره السعودي.. تفاصيل

بالصور

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد