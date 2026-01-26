أسباب نفاد باقات الإنترنت قبل موعدها وما التحركات لحل الأزمة؟!

أثارت مشكلات نفاد باقات الإنترنت قبل انتهاء الشهر جدلًا واسعًا بين المواطنين، في ظل شكاوى متكررة من ارتفاع الاستهلاك وضعف الخدمة، وهو ما علّقت عليه النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موضحة أسباب الأزمة، ومؤكدة وجود تحركات برلمانية وحكومية لإيجاد حلول خلال الفترة المقبلة.

الإنترنت في مصر محدود وليس بلا حدود

قالت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر إن السبب الرئيسي وراء نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر يعود إلى أن خدمة الإنترنت في مصر قائمة على نظام الباقات المحدودة، حيث يشترك كل مستخدم في باقة بسعة معينة تنتهي بانتهاء هذه المساحة.

وأضافت، أن هذا النظام يجعل المستخدم مضطرًا لتجديد الباقة أكثر من مرة خلال الشهر في حال تجاوز الاستهلاك المحدد.

الأجهزة الحديثة ترفع معدلات الاستهلاك

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات أن استخدام الهواتف المحمولة الحديثة، والشاشات ذات الإمكانيات العالية، يسهم بشكل مباشر في زيادة استهلاك الإنترنت، مشيرة إلى أن ارتفاع جودة الأجهزة يؤدي تلقائيًا إلى استهلاك أكبر للبيانات، وهو ما يفسر زيادة الشكاوى خلال الفترة الأخيرة.

تحركات برلمانية لدراسة «الإنترنت بلا حدود»

ولفتت إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تعمل حاليًا على دراسة مطالب المواطنين بتوفير خدمة «الإنترنت بلا حدود» وإنهاء نظام الباقات الشهرية.

وأشارت إلى أن بعض الدول تطبق بالفعل نظام الإنترنت غير المحدود، بينما تعتمد دول أخرى على نظام الباقات كما هو الحال في مصر، مؤكدة أن اللجنة تسعى للتنسيق مع وزارة الاتصالات للوصول إلى حل يوازن بين مصلحة المواطن وقدرات البنية التحتية.

الإنترنت ضرورة للإنتاج والتعليم والعمل

وأكدت أن الحكومة ووزارة الاتصالات يجب أن تنظر إلى الإنترنت باعتباره عنصرًا أساسيًا في الإنتاج وليس رفاهية، موضحة أن أغلب الخدمات الحكومية، إلى جانب التعليم والعمل لعدد كبير من المواطنين، أصبحت تعتمد بشكل رئيسي على الإنترنت.

مطالب بخفض الأسعار أو زيادة سعات الباقات

وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية، سواء من خلال خفض أسعار الباقات، أو زيادة المساحات المتاحة، أو التوسع في تطبيق خدمة الإنترنت بلا حدود، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة شاملة للأزمة تمهيدًا للإعلان عن حلول.

مشكلات السرعات المرتفعة وعدم كفاءة بعض الخطوط

كما أوضحت أن بعض خطوط الإنترنت لا تتحمل السرعات العالية، رغم اشتراك المواطنين في باقات مرتفعة التكلفة، ما يؤدي إلى ضعف الخدمة وكثرة الأعطال.

ونصحت المواطنين بضرورة إجراء اختبار لجودة الخط قبل الاشتراك في سرعات عالية، لتجنب دفع مبالغ كبيرة دون الاستفادة الفعلية من الخدمة.

خطوط النحاس أبرز أسباب ضعف الإنترنت

وأشارت إلى أن خطوط الإنترنت النحاسية لا تنقل السرعات بشكل جيد، وأن استبدالها بالكامل يمثل تكلفة كبيرة على الدولة، لافتة إلى أن بعض المناطق تم تحويلها بالفعل إلى خطوط «الفايبر»، التي توفر جودة وسرعات أفضل.

وأكدت في ختام تصريحاتها أن شكاوى المواطنين من ضعف الإنترنت محل اهتمام، وأن الفترة المقبلة ستشهد حلولًا تدريجية لمشكلات الخدمة والسرعات.