أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين و5 سيدات لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بنطاق محافظتى: “الجيزة ، الإسكندرية”.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين ، و5 سيدات “لإثنين منهم معلومات جنائية”، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية الجيزة" وبحوزتهم (9 هواتف محمولة " بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

