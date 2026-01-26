تاجر مخدرات يغسل 75 مليون جنيه فى شراء عقارات وسيارات

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات) هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريباً.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

