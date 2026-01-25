قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

علقت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على مشكلات باقات الإنترنت، ونفاذ الباقة قبل انتهاء الشهر، وقالت إن السبب في ذلك يرجع لآن الإنترنت محدود، فكل شخص يشترك في باقة بمساحة محددة تنتهي بانتهاء هذه المساحة.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن استخدام الموبايلات الحديثة، والشاشات ذات الامكانيات العالية، يستهلك مساحة أكبر من باقة الإنترنت، ولذلك نجد البعض في الفترة الأخيرة يجدد الباقة أكثر من مرة في الشهر الواحد.

استهلاك الإنترنت

 

ولفتت إلى أن استهلاك الإنترنت يرتفع مع ارتفاع جودة الأجهزة المستخدمة، موضحة أن لجنة الاتصالات في مجلس النواب تعمل حاليا على مطالب البعض بتوفير الإنترنت بمساحات مفتوحة « إنترنت بلا حدود» وأن تنتهي قصة الباقات الشهرية.

إنترنت بلا حدود

 

وأشارت إلى أن هناك بعض الدول توفر إنترنت بلا حدود، وهناك دول توفر انترنت بباقات مثل ما يحدث في مصر حاليًا، ولذلك لجنة الاتصالات ستعمل لحل هذه المشكلة مع الوزارة.

وأوضحت أن الحكومة ووزارة الاتصالات عليهم أن ينظروا أن وفرة الإنترنت أو الإنترنت بشكل عام جزء من الإنتاج، وأن استخدامه حاليا ليس للرفاهية، فمعظم الخدمات تكون من خلال الإنترنت، والتعليم والعمل للكثير من الأشخاص يتم من خلال الإنترنت.

خفض الأسعار

 

وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تخفض الأسعار، أو ترفع مساحات الباقات، أو توفير إنترنت بلا حدود، فالفترة المقبلة سيكون لهذه المشكلة حل، وأنه سيتم عمل دراسة لهذا الأمر، وسيكون هناك حلول.

