وكيل اتصالات النواب: مصر قادرة على أن تكون مركزا لتصنيع الموبيلات

أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن 80 % من المصريين يستخدمون الموبيلات الرخيصة، والتي يكون سعرها أقل من 10 آلاف جنيه.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك إحصائية حصلت عليها تشير إلى أن المصريين الذي يستخدمون موبيلات غالية الثمن يكون عددهم 20 %، ولذلك لا يجب أن نضغط عليهم أكثر من اللازم.

ولفتت إلى أن الموبيلات التي تصنع في مصر تكون أغلى بنسبة تصل لـ 50%، عن القادمة من الخارج، ولذلك الكثير من المواطنين يتجه للشراء من الخارج، وأن هذا يعتبر أمر طبيعي.

مركز لتصنيع الموبايلات

وأشارت إلى أن مصر تصدر الموبيلات لـ دور افريقيا بدون جمارك، ومصر قادرة على أن تكون مركز لتصنيع الموبيلات وتصديرها لأفريقيا، لكن إذا كان هناك انخفاض في السعر.

وأوضحت أن الموبيل يكون في مصر بـ 60 ألف ونفسه في الخارج يكون بـ 40 ألف فالفارق كبير في السعر، ولذلك علينا حل هذه المشكلة.

وتابعت:" هناك طرق كثيرة لحل هذه المشكلة إذا كان البعض يستغل فارق أسعار الموبايلات في مصر والخارج، وأنه من الممكن أن يمنع دخول الموبايل مع الأشخاص التي يتم الشك فيها إذا كان الهدف منه التهريب".