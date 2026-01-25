اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل.. ونعمل بمبدأ الحسنة تخص والسيئة تعم

أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجميع مع حماية الصناعة المحلية بنسبة 100%، لكن حماية الصناعة لا يتم من خلال اتخاذ قرار بإلغاء إعفاء الجمارك على الهواتف المحمولة.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك طرق كثيرة لحل هذه المشكلة إذا كان البعض يستغل فارق أسعار الموبايلات في مصر والخارج، وأنه من الممكن أن يمنع دخول الموبايل مع الأشخاص التي يتم الشك فيها إذا كان الهدف منه التهريب.

الحسنة تخص والسيئة تعم

وأشارت إلى أن معالجة التهريب يجب أن تكون بطرق رقابية أفضل وليس بمعاقبة المواطن العادي، ولا يجب السير بمبدأ الحسنة تخص والسيئة تعم، وأن الحل الحقيقي لتشجيع الصناعة يتمثل في منح الحوافز للمصانع المحلية، مثل إلغاء الجمارك على المكونات الداخلة في التصنيع وتخفيض الضرائب عليها، بدلا من فرض رسوم على المستهلك النهائي.

يحمي الوكيل

ولفتت إلى أن القرار الحالي لا يحمي الصناعة المحلية بقدر ما يحمي الوكيل المحلي، حيث أن أجهزة "آيفون" على سبيل المثال تباع في مصر مرتفع عن الأسعار الموجودة في الدول العربية، فالكثير من المواطنين التي تذهب لأداء العمرة يشترون أجهزة موبيلات بسبب فارق السعر، والكثير يشتري "آيفون" وأن هذا النوع يصنع في الصين، ولا يوجد فرع للمصنع في مصر.