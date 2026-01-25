قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال الإسرائيلى يُفرج عن 7 أسرى فلسطينيين
آليات الاحتلال تستهدف خيام نازحين في حي التفاح بغزة
البث الإسرائيلية: افتتاح معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال 48 ساعة من الموافقة
مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
اتهام جنرال عسكري صيني رفيع المستوى بتسريب أسرار نووية إلى الولايات المتحدة
الأهلي وحسين الشحات .. تجديد العقد موسمين يتوقف على المقابل المالي ونسبة الإعلانات
شوط أول إيجابي بين أرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل.. ونعمل بمبدأ الحسنة تخص والسيئة تعم

أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجميع مع حماية الصناعة المحلية بنسبة 100%، لكن حماية الصناعة لا يتم من خلال اتخاذ قرار بإلغاء إعفاء الجمارك على الهواتف المحمولة.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك طرق كثيرة لحل هذه المشكلة إذا كان البعض يستغل فارق أسعار الموبايلات في مصر والخارج، وأنه من الممكن أن يمنع دخول الموبايل مع الأشخاص التي يتم الشك فيها إذا كان الهدف منه التهريب.  

الحسنة تخص والسيئة تعم

 

وأشارت إلى أن معالجة التهريب يجب أن تكون بطرق رقابية أفضل وليس بمعاقبة المواطن العادي، ولا يجب السير بمبدأ الحسنة تخص والسيئة تعم، وأن الحل الحقيقي لتشجيع الصناعة يتمثل في منح الحوافز للمصانع المحلية، مثل إلغاء الجمارك على المكونات الداخلة في التصنيع وتخفيض الضرائب عليها، بدلا من فرض رسوم على المستهلك النهائي.

يحمي الوكيل

 

ولفتت إلى أن القرار الحالي لا يحمي الصناعة المحلية بقدر ما يحمي الوكيل المحلي، حيث أن أجهزة "آيفون" على سبيل المثال تباع في مصر مرتفع عن الأسعار الموجودة في الدول العربية، فالكثير من المواطنين التي تذهب لأداء العمرة يشترون أجهزة موبيلات بسبب فارق السعر، والكثير يشتري "آيفون" وأن هذا النوع يصنع في الصين، ولا يوجد فرع للمصنع في مصر.

اتصالات النواب النواب مجلس النواب الاتصالات الهواتف

