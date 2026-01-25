قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
شاطر لدرجة الاستفزاز.. مفيدة شيحة: فتحي عبد الوهاب آل باتشينو العرب
بعد إيقاف الإعفاء الجمركي.. كيف تتأكد من ضريبة تليفونك؟

شيماء عبد المنعم

يتساءل كثير من المستخدمين، كيف اعرف ضريبة تليفوني في مصر قبل الشراء أو عند تفعيل الهاتف لأول مرة، خاصة بعد القرارات الجديدة المتعلقة بفرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة، وذلك بعد أن أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميا انتهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة القادمة بصحبة الركاب، مع استمرار الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوما فقط.

وبموجب القرار الجديد، لم يعد أي هاتف محمول مستثنى من الرسوم، حيث تصل قيمة الرسوم الإجمالية إلى نحو 38% من سعر الجهاز، وتشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

رسوم الهواتف المحمولة في مصر

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي هاتف يتم تفعيله لأول مرة داخل مصر يجب سداد الرسوم المستحقة عليه خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، وفي حال عدم السداد سيتم حظر الهاتف من العمل على جميع شبكات الاتصالات المحلية.

ومع تشديد الإجراءات، تزايد البحث عن كيف اعرف ضريبة تليفوني قبل شراء أي هاتف، لتجنب دفع مبالغ إضافية كبيرة قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات لاحقا.

كيف اعرف ضريبة تليفوني قبل شراء الهاتف؟

وللإجابة على سؤال كيف اعرف ضريبة تليفوني بشكل رسمي ودقيق، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقا معتمدا باسم "تليفوني"، وهو المرجع الوحيد للتحقق من الوضع الجمركي لأي جهاز.

تطبيق تليفوني لمعرفة ضريبة الهاتف

يتيح تطبيق "تليفوني" للمستخدمين معرفة:

- حالة سداد الرسوم

- قيمة الضريبة الجمركية المستحقة

- إمكانية تشغيل الهاتف داخل مصر دون قيود

ومن خلال التطبيق، يمكن لأي مستخدم التأكد بنفسه من كيف اعرف ضريبة تليفوني خلال دقائق قليلة.

خطوات الاستعلام عن ضريبة الهاتف عبر تطبيق تليفوني

الخطوة الأولى: يعد تطبيق "تليفوني" الأداة الرسمية التي يوفرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحقق من ضريبة الهاتف، قم بتحميله من متجر التطبيقات الخاص بتليفونك.

الخطوة الثانية: بمجرد تحميل التطبيق تحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store، قم بإدخال  رقم التعريف الدولي للجهاز IMEI (يمكنك الحصول عليه عبر طلب الكود ‎*#06#‎).

الخطوة الثالثة: بعد الاستعلام بواسطة الرقم التعريفي لجهازك، يتيح لك تطبيق تليفوني من خلال "صفحة الاستعلام عن جهاز" معرفة حالة الهاتف والرسوم المستحقة عليه إن وجدت.

الخطوة الرابعة: قم بسداد رسوم الجهاز المطلوبة عبر وسائل الدفع الالكتروني المتاحة.

رسوم الهواتف المحمولة في مصر رسوم الجمارك على الهواتف جمارك الموبايلات في مصر كيف اعرف ضريبة تليفوني رسوم الهواتف المحمولة المستوردة خطوات الاستعلام عن ضريبة الهاتف

