أخبار التكنولوجيا .. ثغرة غريبة في هواتف Pixel تكشف محادثات المستخدمين للمتصلين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ثغرة غريبة في هواتف Pixel تكشف محادثات المستخدمين للمتصلين

أبلغ عدد من مستخدمي هواتف Pixel عن مشكلة غريبة وغير مسبوقة قد تشكل انتهاكا للخصوصية، إذ اكتشفوا أن المتصلين يمكنهم سماع أصحاب الهواتف يتحدثون أثناء تسجيل الرسائل الصوتية، بينما لا يسمع المستخدم أي صوت على هاتفه، ما يوحي للمتصل أن المكالمة تم تجاهلها.

من Oppo إلى Vivo.. كل الهواتف المنتظرة في 2026 بكاميرا 200 ميجابكسل هواتف

مع اقتراب نهاية يناير 2026، بدأت العديد من الهواتف الذكية الجديدة بالظهور، حاملة معها مجموعة من الاتجاهات التقنية المتطورة.

ومن أبرز هذه الاتجاهات: تحسين تجارب الذكاء الاصطناعي، بطاريات ضخمة من السيليكون والكربون بسعات تصل إلى 10000 و9000 مللي أمبير، وشاشات بمعدلات تحديث مرتفعة قد تتجاوز 200 هرتز.

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل سماعات أذن في 2026



أكدت شركة ريلمي، أنها ستطلق سماعات ريلمي بودز كليب وتُعدّ بودز كليب أول سماعات أذن لاسلكية حقيقية من الشركة بتصميم مشبك، وقد طُرحت لأول مرة في الأسواق العالمية في نوفمبر الماضي. و ستُطرح هذه السماعات بالتزامن مع هاتف ريلمي بي 4 باور.

أفضل شاشة ألعاب في 2026.. مواصفات وسعر Dell SE2726D

أعلنت شركة ديل عن شاشة الألعاب الجديدة Dell SE2726D، بقياس 27 بوصة، والتي تدعم دقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز. تتوفر الشاشة الآن في الصين بسعر 899 يوان (128 دولارًا أمريكيًا).

تستخدم شاشة Dell SE2726D لوحة IPS مقاس 27 بوصة بدقة 2560 × 1440، مما يجعلها حلاً لشاشة واحدة للعمل والترفيه غير الرسمي، مع زوايا عرض واسعة وجودة صورة متسقة.

