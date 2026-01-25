ثغرة غريبة في هواتف Pixel تكشف محادثات المستخدمين للمتصلين

أبلغ عدد من مستخدمي هواتف Pixel عن مشكلة غريبة وغير مسبوقة قد تشكل انتهاكا للخصوصية، إذ اكتشفوا أن المتصلين يمكنهم سماع أصحاب الهواتف يتحدثون أثناء تسجيل الرسائل الصوتية، بينما لا يسمع المستخدم أي صوت على هاتفه، ما يوحي للمتصل أن المكالمة تم تجاهلها.

ووفقا لمستخدم على موقع Reddit يحمل اسم mixmasterswitch، اكتشفت زوجته أنه عندما يتصل بها شخص ما على هاتف Pixel 5 ويترك رسالة صوتية، يستطيع المتصل سماع صوتها أثناء تسجيل الرسالة، بينما هي لا تسمع شيئا على هاتفها، مما يوحي للمتصل أن المكالمة تم تجاهلها.

قام الزوجان باختبار المشكلة بأن جرب الزوج ترك رسالة صوتية لزوجته، أثناء سماعه لعبارة “الشخص الذي تحاول الاتصال به غير متاح، يرجى ترك رسالة”، لاحظ أن هاتف زوجته يظهر أن المكالمة لم ترد، لكنه كان يسمعها تتحدث.

وبحسب الزوج، هذا لا يبدو مرتبطا بخاصية Take a Message الجديدة في هواتف Pixel، إذ لو كانت المشكلة من هذه الخاصية، كان من المفترض أن تسمع الزوجة صوته أيضا.

وأشار التقرير إلى أن مشكلة مماثلة حدثت لزوجة أخرى تستخدم Pixel 4a، وأن بعض المستخدمين على Reddit أبلغوا أن المشكلة ظهرت أيضا في هواتف Pixel 10، ووصف بعض المستخدمين هذه الظاهرة بأنها “انتهاك للخصوصية”.

هواتف Pixel

أصل المشكلة المحتمل



تعمل ميزة Take a Message على السماح للمتصلين بترك رسالة نصية أو صوتية إذا لم يرد المستخدم على المكالمة، وعادة ما تظهر رسالة صوتية تقول: “الشخص الذي اتصلت به غير متاح، يرجى ترك رسالة بعد الصوت”.

ويتيح التطبيق للمستقبل قراءة الرسالة المكتوبة قبل سماعها، لمساعدته في تقرير الرد على المكالمة، ومع ذلك، لم يستبعد بعض مستخدمي Pixel أن تكون هذه الميزة سبب المشكلة، رغم أن البعض يرى أنها قد تكون خللا تقنيا أوسع في النظام.

حتى الآن، لم تصدر جوجل أي بيان رسمي حول هذه المشكلة أو ما إذا كانت تخضع لإصلاح عاجل.