المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات.. الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة
ثغرة غريبة في هواتف Pixel تكشف محادثات المستخدمين للمتصلين

شيماء عبد المنعم

أبلغ عدد من مستخدمي هواتف Pixel عن مشكلة غريبة وغير مسبوقة قد تشكل انتهاكا للخصوصية، إذ اكتشفوا أن المتصلين يمكنهم سماع أصحاب الهواتف يتحدثون أثناء تسجيل الرسائل الصوتية، بينما لا يسمع المستخدم أي صوت على هاتفه، ما يوحي للمتصل أن المكالمة تم تجاهلها.

ووفقا لمستخدم على موقع Reddit يحمل اسم mixmasterswitch، اكتشفت زوجته أنه عندما يتصل بها شخص ما على هاتف Pixel 5 ويترك رسالة صوتية، يستطيع المتصل سماع صوتها أثناء تسجيل الرسالة، بينما هي لا تسمع شيئا على هاتفها، مما يوحي للمتصل أن المكالمة تم تجاهلها.

قام الزوجان باختبار المشكلة بأن جرب الزوج ترك رسالة صوتية لزوجته، أثناء سماعه لعبارة “الشخص الذي تحاول الاتصال به غير متاح، يرجى ترك رسالة”، لاحظ أن هاتف زوجته يظهر أن المكالمة لم ترد، لكنه كان يسمعها تتحدث.

وبحسب الزوج، هذا لا يبدو مرتبطا بخاصية Take a Message الجديدة في هواتف Pixel، إذ لو كانت المشكلة من هذه الخاصية، كان من المفترض أن تسمع الزوجة صوته أيضا.

وأشار التقرير إلى أن مشكلة مماثلة حدثت لزوجة أخرى تستخدم Pixel 4a، وأن بعض المستخدمين على Reddit أبلغوا أن المشكلة ظهرت أيضا في هواتف Pixel 10، ووصف بعض المستخدمين هذه الظاهرة بأنها “انتهاك للخصوصية”.

أصل المشكلة المحتمل


تعمل ميزة Take a Message على السماح للمتصلين بترك رسالة نصية أو صوتية إذا لم يرد المستخدم على المكالمة، وعادة ما تظهر رسالة صوتية تقول: “الشخص الذي اتصلت به غير متاح، يرجى ترك رسالة بعد الصوت”. 

ويتيح التطبيق للمستقبل قراءة الرسالة المكتوبة قبل سماعها، لمساعدته في تقرير الرد على المكالمة، ومع ذلك، لم يستبعد بعض مستخدمي Pixel أن تكون هذه الميزة سبب المشكلة، رغم أن البعض يرى أنها قد تكون خللا تقنيا أوسع في النظام.

حتى الآن، لم تصدر جوجل أي بيان رسمي حول هذه المشكلة أو ما إذا كانت تخضع لإصلاح عاجل.

