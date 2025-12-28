قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشأت الديهي: مصر الأقوى صوتًا في رفض الإجراء الإسرائيلي ضد الصومال | فيديو
أعلن هدفه مع مودرن سبورت.. أحمد سامي: كان هيجيلي القلب لو فضلت في الاتحاد السكندري
الجميع يدعم منتخب مصر.. مُعلق كروي يشيد بفوز الفراعنة على جنوب إفريقيا ويثني على أداء صلاح
بالطقم الشتوي .. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمُواجهة أنجولا بكأس الأمم الأفريقية | شاهد
بمكياج ناعم وبطن مكشوف.. مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة تودّع بها 2025 | شاهد
إطلاق نار بمقر شرطة في ولاية أيداهو الأمريكية.. مقتـ.ـل المشتبه به واستنفار أمني واسع
نشأت الديهي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال «طعنــة» لاستقرار القرن الإفريقي |فيديو
رئيس الصومال يعقد مشاورات وطنية لتعزيز وحدة البلاد واستقلالها
الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة
أصعب تكريم بعد استـ.شهاده .. والدة الشهيد عمرو السقا تسمح لطالب بجامعة بورسعيد ارتداء بدلة ابنها| شاهد
أكلوا مكرونة باللحمة.. محافظ الغربية يطمئن على 17 عاملاً أصيبوا بتسمم غذائي في المحلة|صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

خلل في كاميرا هواتف Pixel يتسبب في فقدان الصور

Pixel
Pixel
احمد الشريف

أفاد تقرير حديث بأن خللًا في تطبيق الكاميرا على بعض هواتف جوجل Pixel يتسبب في اختفاء الصور ومقاطع الفيديو بعد التقاطها، وعدم ظهورها ضمن تطبيق Google Photos أو في المعرض، رغم ظهور مؤشر الالتقاط بشكل طبيعي لحظة التصوير.​

ويظهر الخلل عادة عندما تبقى كلمة «Processing» أو «جاري المعالجة» على الشاشة لفترة طويلة بعد التقاط الصورة، حيث لا تكتمل مرحلة المعالجة الخلفية، فلا تكتب الملفات إلى مساحة التخزين، ما يؤدي إلى فقدان اللقطات نهائيًا.​

طرازات Pixel المتأثرة وآلية ظهور الخلل

بحسب شكاوى نُشرت على منصات مثل Reddit ورصدها موقع PhoneArena، شملت هذه المشكلة طرازات من سلسلة Pixel 8a وحتى Pixel 10، مع تركز البلاغات على الأجهزة الأحدث التي يجري استخدامها لالتقاط عدد كبير من الصور في وقت قصير.​

وتشير إفادات المستخدمين إلى أن الخلل يظهر غالبًا عند التصوير المتتالي السريع أو عند محاولة مشاركة الصور فورًا عبر تطبيقات المراسلة بينما لا تزال عملية «المعالجة» جارية في الخلفية، ما يبدو أنه يتسبب في توقف التطبيق عن إكمال الحفظ.​

حالات فقدان لصور ومقاطع فيديو مهمة

ينقل التقرير عن مستخدمين قولهم إنهم فقدوا مجموعة من الصور التذكارية المهمة، من بينها صور حفلات ما قبل الزفاف ورحلات عائلية، حيث لم تظهر أي من اللقطات في تطبيق الصور بعد انتهاء التصوير.​

كما أفاد مستخدمون آخرون بأن تسجيل الفيديو يتوقف من تلقاء نفسه بعد ثوانٍ قليلة مع ظهور رسالة خطأ، ثم لا يتم حفظ أي ملف في الجهاز، ما يعزز فرضية أن المشكلة مرتبطة بمرحلة ما بعد الالتقاط وليس بزر التصوير أو المستشعر.​

نصائح مؤقتة للمستخدمين في انتظار إصلاح رسمي

حتى تاريخ التقرير، لم تصدر جوجل تحديثًا معلنًا يعالج الخلل مباشرة، رغم استمرار الشكاوى منذ عدة أشهر وارتفاع عدد البلاغات مع موسم العطلات.​

وينصح خبراء ومستخدمون متقدمون بمراقبة ظهور مؤشر «Processing» بعد التقاط الصور، وإعادة تشغيل الهاتف فورًا إذا لوحظ بقاؤه معلقًا، مع تجنب التقاط صور إضافية أو إغلاق تطبيق الكاميرا بشكل قسري في أثناء استمرار المعالجة، للحد من احتمال فقدان اللقطات.​

Pixel Google Photos جوجل Pixel

