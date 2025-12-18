جوجل تختبر مساعدا ذكيا جديدا لإدارة البريد والجدول اليومي

تجري شركة جوجل، اختبارات على مساعد ذكي جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، يهدف إلى مساعدة المستخدمين في تنظيم البريد الإلكتروني والجداول اليومية بأقل قدر من الجهد.

صممت الأداة الجديدة التي تحمل اسم CC لاستخلاص المعلومات من Gmail وGoogle Calendar وجوجل درايف إضافة إلى الويب، لتقديم موجز يومي ودعم المستخدم في إنجاز المهام الأساسية.

وتصف جوجل المساعد CC بأنه أداة استباقية تعمل بهدوء في الخلفية، دون الحاجة إلى أوامر متكررة من المستخدم، على عكس المساعدات التقليدية.

آلية العمل

يعتمد CC على نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini ويتصل مباشرة بحساب المستخدم على جوجل، وبعد الربط، يقوم بتحليل الرسائل الإلكترونية والمواعيد والمستندات، ثم ينشئ ملخصا مخصصا تحت عنوان "يومك القادم".

وفي كل صباح، يرسل CC رسالة بريد إلكتروني تتضمن أبرز التحديثات، مثل الاجتماعات القادمة، تعارضات المواعيد المحتملة، الرسائل ذات الأولوية، والمستندات المرتبطة بالأحداث المجدولة، كما يقترح الأداة الخطوات التالية وأهم الأولويات لليوم.

ويستطيع المستخدمون الرد مباشرة على رسائل CC لطرح الأسئلة، طلب تعديلات، أو المساعدة في صياغة الردود، فيما تؤكد جوجل أن الهدف هو توفير تجربة مساعد يعمل في الخلفية دون إدارة مستمرة.

وبدأت إتاحة الوصول المبكر إلى CC اليوم، 16 ديسمبر، لمشتركي Google AI Ultra، مع فتح قائمة انتظار لبقية المستخدمين المهتمين.

القدرات والقيود

يركز CC على التلخيص وتحديد الأولويات وتقديم دعم محدود للتنفيذ، لكنه لا يستطيع أتمتة المهام بالكامل، مثل إرسال الرسائل تلقائيا أو إعادة جدولة الاجتماعات أو استبدال أدوات مثل Google Tasks أو Keep.

بدلا من ذلك، يقدم نظرة يومية شاملة للبريد الإلكتروني والمواعيد، ويبرز المستندات المهمة، ويقترح مسودات رسائل أو روابط مفيدة عند الحاجة، ومع استمرار تفاعل المستخدم مع الأداة، تتحسن دقة الملخصات والاقتراحات بمرور الوقت.

وتوضح جوجل أن هذه القيود مقصودة، إذ تسعى الشركة إلى تقليل العبء الذهني ومساعدة المستخدمين على التركيز على الأمور المهمة، دون منح المساعد سيطرة كاملة على إدارة البريد.