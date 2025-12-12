جوجل تدمج الذكاء الاصطناعي في كروم على آيفون وآيباد

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة لمستخدمي متصفح كروم على أجهزة آيفون وآيباد، تتيح لهم التفاعل مع الذكاء الاصطناعي Gemini مباشرة داخل المتصفح دون الحاجة لمغادرته.

قبل هذه الميزة، كان مستخدمو آيفون مضطرين لاستخدام Gemini عبر تطبيق جوجل الخاص بنظام iOS أو من خلال موقعها الإلكتروني، أما الآن، فقد أصبحت الميزة مدمجة بشكل كامل داخل كروم، وهي ميزة كانت متوفرة سابقا لمستخدمي أندرويد والويب.

جوجل تطلق ميزة Gemini داخل متصفح كروم على آيفون وآيباد

كانت جوجل قد أعلنت عن نيتها دمج المساعد الذكي في كروم على آيفون في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن تبدأ في اختباره مع مجموعة مختارة من المستخدمين.

ووفقا لمصادر 9to5Google، فإن الميزة أصبحت الآن متاحة بشكل أوسع عبر إصدار Chrome 143 على آيفون وآيباد.

الميزة متوفرة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن جوجل أكدت أن الوصول إليها سيكون تدريجيا، وقد يستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على جميع الأجهزة.

وللحصول على الميزة، يجب على المستخدمين تسجيل الدخول إلى كروم، واستخدام المتصفح باللغة الإنجليزية، وأن يكونوا فوق سن 18 عاما، مع العلم أنها غير متاحة في وضع التصفح المتخفي.

عند تفعيل الميزة، سيلاحظ المستخدمون أن رمز Google Lens في الجانب الأيسر من شريط العنوان قد تغير إلى أيقونة Gemini Spark، عند الضغط عليها، ستظهر خيارات جديدة: الأول للبحث في الشاشة الحالية، والثاني للتفاعل مع Gemini.

عند اختيار خيار Ask Gemini، سيظهر مربع يمكن للمستخدمين كتابة استفساراتهم فيه، مع خيار لتلخيص الصفحة التي يتم عرضها.

كما تقدم الميزة خيارا لإنشاء "أسئلة شائعة حول هذا الموضوع" باستخدام المعلومات المستخلصة من مواقع مشابهة.

يمكن أيضا الوصول إلى هذه الميزة عبر أدوات الصفحة في كروم، وسيتم بشكل تلقائي مشاركة الموقع الذي تتصفحه مع الذكاء الاصطناعي في كل مرة تستخدم فيها الميزة، وإذا رغبت في إيقاف هذه الميزة، يمكن للمستخدم الضغط على زر "إيقاف".

وفي الوقت نفسه، تواصل آبل تشجيع مستخدمي أجهزتها على استخدام متصفح سفاري بدلا من كروم، مشيرة إلى أن سفاري يوفر مستوى أعلى من حماية الخصوصية.

وجاء في موقع آبل: “على عكس كروم، يوفر سفاري حماية حقيقية لخصوصيتك، ويتضمن ميزات تحميك من التتبع عبر المواقع وتخفي عنوان IP عن المتعقبين المعروفين”.