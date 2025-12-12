قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟
الطقس اليوم .. سحب متفرقة تغطي بعض المحافظات وأمطار بعد ساعات
بسبب منخفض جوي شديد.. وفاة 10 فلسطينيين في انهيار منازل بغزة
مليون جنيه شهريا.. أزمة جديدة تواجه الزمالك
المراقبة الجوية في مرمى الاتهام.. "أجواء أوروبا الموحدة" تفشل في مواجهة تأخيرات الطيران 2025
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. آخر تحديث
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
العاصفة القاتـ لة تودي بحياة 7 فلسطينيين وتكشف هشاشة مأوى النازحين في غزة ​
هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12-12-2025
الأمم المتحدة: 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تدمج الذكاء الاصطناعي في كروم على آيفون وآيباد

متصفح كروم
متصفح كروم
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة لمستخدمي متصفح كروم على أجهزة آيفون وآيباد، تتيح لهم التفاعل مع الذكاء الاصطناعي Gemini مباشرة داخل المتصفح دون الحاجة لمغادرته.

قبل هذه الميزة، كان مستخدمو آيفون مضطرين لاستخدام Gemini عبر تطبيق جوجل الخاص بنظام iOS أو من خلال موقعها الإلكتروني، أما الآن، فقد أصبحت الميزة مدمجة بشكل كامل داخل كروم، وهي ميزة كانت متوفرة سابقا لمستخدمي أندرويد والويب.

جوجل تطلق ميزة Gemini داخل متصفح كروم على آيفون وآيباد

 

كانت جوجل قد أعلنت عن نيتها دمج المساعد الذكي في كروم على آيفون في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن تبدأ في اختباره مع مجموعة مختارة من المستخدمين. 

ووفقا لمصادر 9to5Google، فإن الميزة أصبحت الآن متاحة بشكل أوسع عبر إصدار Chrome 143 على آيفون وآيباد.

الميزة متوفرة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن جوجل أكدت أن الوصول إليها سيكون تدريجيا، وقد يستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على جميع الأجهزة. 

وللحصول على الميزة، يجب على المستخدمين تسجيل الدخول إلى كروم، واستخدام المتصفح باللغة الإنجليزية، وأن يكونوا فوق سن 18 عاما، مع العلم أنها غير متاحة في وضع التصفح المتخفي.

عند تفعيل الميزة، سيلاحظ المستخدمون أن رمز Google Lens في الجانب الأيسر من شريط العنوان قد تغير إلى أيقونة Gemini Spark، عند الضغط عليها، ستظهر خيارات جديدة: الأول للبحث في الشاشة الحالية، والثاني للتفاعل مع Gemini.

عند اختيار خيار Ask Gemini، سيظهر مربع يمكن للمستخدمين كتابة استفساراتهم فيه، مع خيار لتلخيص الصفحة التي يتم عرضها. 

كما تقدم الميزة خيارا لإنشاء "أسئلة شائعة حول هذا الموضوع" باستخدام المعلومات المستخلصة من مواقع مشابهة.

يمكن أيضا الوصول إلى هذه الميزة عبر أدوات الصفحة في كروم، وسيتم بشكل تلقائي مشاركة الموقع الذي تتصفحه مع الذكاء الاصطناعي في كل مرة تستخدم فيها الميزة، وإذا رغبت في إيقاف هذه الميزة، يمكن للمستخدم الضغط على زر "إيقاف".

وفي الوقت نفسه، تواصل آبل تشجيع مستخدمي أجهزتها على استخدام متصفح سفاري بدلا من كروم، مشيرة إلى أن سفاري يوفر مستوى أعلى من حماية الخصوصية. 

وجاء في موقع آبل: “على عكس كروم، يوفر سفاري حماية حقيقية لخصوصيتك، ويتضمن ميزات تحميك من التتبع عبر المواقع وتخفي عنوان IP عن المتعقبين المعروفين”.

جوجل ميزة جديدة متصفح كروم Gemini

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة

ترشيحاتنا

التعصب ليس مرتبطا بالدين وحده

التعصب ليس مرتبطا بالدين وحده.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

أذكار الصباح الثابتة عن النبي

أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها فى هذا اليوم المبارك

فوز جامعة الأزهر ضمن التحالفات القومية في المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”

فوز جامعة الأزهر ضمن التحالفات القومية في المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد