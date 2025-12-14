نور عمرو دياب تتألق بإطلالات شبابية على إنستجرام برفقة مدرّبها | شاهد

شاركت نور، ابنة النجم عمرو دياب، صورًا وفيديو جديدًا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نور في الصور بإطلالة شبابية أنيقة كاجوال، في لقطات ومناسبات مختلفة عبر حسابها على إنستجرام.





ونشرت مقطع فيديو ظهرت خلاله في وصلة رقص مع مدرب الرقص ياسين رشدي، وحازت الصور والفيديوهات على إعجاب متابعيها.

وكانت قد شاركت نور عمرو دياب فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيه وهي ترقص على أغنية والدها عمرو دياب "بابا"، واكتفت بالتعليق: "بابا".

كما احتفلت نور بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا، ونشرت صورة تجمعها معها في طفولتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.