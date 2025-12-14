توجيهات عاجلة من رئيس جامعة العاصمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن مصلحة الطلاب تأتي في المقام الأول، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لهم لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة حل أي مشكلات قد تواجه الطلاب قبل دخول الامتحانات، بما يضمن عدم وجود معوقات تؤثر على أدائهم.

وشدد على دور إدارة التكافل الاجتماعي في تقديم الدعم اللازم للطلاب، وتوفير البنود التي تساعدهم على تجاوز أي صعوبات مادية أو اجتماعية.

ناقش رئيس الجامعة مع القيادات إعداد الجداول الامتحانية بما يراعي مصلحة الطلاب ويحقق التوازن بين المواد الدراسية، وضرورة توفير الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، من تجهيز القاعات وتوفير المراقبين، إلى متابعة الإجراءات الصحية والأمنية لضمان بيئة امتحانية آمنة ومنظمة.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة العاصمة حريصة على أن تكون الامتحانات في مستوى يليق بطلابها، وأن تقدم لهم كل أشكال الدعم الممكنة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية الامتحانية يعكس التزام الجامعة برسالتها التعليمية وخدمة المجتمع.