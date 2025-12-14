48 ألف طالب تقدموا للإلتحاق بكلية الشرطة للعام 2025/2026

أعلن اللواء دكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة نتيجة القبول فى أكاديمية الشرطة للعام الدراسى 2025/2026.

نتيجة القبول فى أكاديمية الشرطة

وقال رئيس أكاديمية الشرطة خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل داخل مقر الأكاديمية ان اجمالى ما تقدم لكلية الشرطة لهذا العام 48063 طالب ، من بينهم 26262 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية. أو ما يماثلها،و 13828 طالب وذالبة من الحاصلين على ليسانس حقوق و6900 طالب وطالبة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية المطلوبة، و1073 طالبة من الحاصلين على بكالريوس التربية الرياضية.