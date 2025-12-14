وجه الشكر للأهلي.. مدرب فلسطين يكشف عن وجهة حامد حمدان القادمة

توجه إيهاب أبوجزر، مدرب منتخب فلسطين، بالشكر للنادى الأهلى، بعد وقوف الأخير بجانب «الفدائي»، خلال المشاركة ببطولة كأس العرب.

وقال إيهاب أبوجزر، فى تصريحات عبر قناة «النهار»: «أتوجه بالشكر للنادى الأهلى باسم الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم».

وأضاف: «كنا نبحث عن معد بدنى وتواصلنا مع طه نوح الذى يعمل فى النادى الأهلى، وأبلغنا بموافقته إذا وافق الأهلي».

وأكمل: «تلقينا استجابة كبيرة من الأهلى، بعدما تواصلنا معهم وأبلغونا بالمساعدة فى أى شيء نريده».

وبشأن مستقبل الفلسطينى حامد حمدان، لاعب بتروجت، فى ظل اهتمام الأهلى والزمالك بضمه، قال أبوجزر: «أنصح دائمًا اللاعبين بالاتجاه فى الطريق الذى يكون فيه مصلحتهم للمستقبل وليس للآن».

وتابع: «حامد حمدان أعتقد أنه فى اللمسات الأخيرة نحو الانتقال لناديه الجديد»، رافضًا الكشف عن التفاصيل.

وودع منتخب فلسطين منافسات كأس العرب من ربع النهائى، بعد الخسارة من السعودية، بهدفين مقابل هدف.