حامد حمدان يتلقى إشعارًا من الزمالك بتمسك الإدارة بالتعاقد معه

كشف مصدر مقرب من حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجت، عن رسالة من مسئولي نادي الزمالك بشأن مصير التعاقد معه خلال فترة انتقالات يناير المقبل.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك أبلغوا اللاعب باقتراب حل أزمة السيولة المالية اللازمة لحسم الصفقة، مشيرين إلى أن إدارة النادي ستقوم بتوفير مستحقاته المالية فور رفع إيقاف القيد.

وأضاف المصدر أن تدخل ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، ساهم في تسريع إجراءات حل الأزمة، مؤكداً للاعب تمسك الإدارة بفرصة التعاقد معه، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي دخل بقوة في مفاوضات التعاقد مع حامد حمدان مؤخراً، ما قد يضيف منافسة قوية على ضم اللاعب.

ويرى العديد من المتابعين أن حامد حمدان سيكون إضافة قوية لخط وسط الزمالك حال التعاقد معه، نظراً لمهاراته وقدرته على قيادة الوسط الدفاعي والهجومي للفريق.