مصدر بالأهلي:صفقة حامد حمدان مهددة بالفشل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن صفقة اللاعب حامد حمدان مع النادي الأهلي .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"صفقة حامد حمدان مهددة بالفشل بسبب زيادة الطلبات المادية لنادي بتروجت بعدما تلقى اللاعب عدة عروض خليجية بعد التألق في كأس العرب".

أكد نجم منتخب فلسطين، حامد حمدان، جاهزية “الفدائي” للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب، مشيراً إلى أن ما حققه المنتخب حتى الآن يمثل إنجازاً تاريخياً للفريق.

وخلال المؤتمر الصحفي، أهدى حمدان هذا الإنجاز للشعب الفلسطيني، معبراً عن احترامه الكبير للمنتخب السعودي، لكنه شدد على أن تركيز الفريق منصب على تحقيق الفوز وإضافة صفحة جديدة من الإنجازات.

وقال اللاعب: “نحتفل من أجل شعبنا الذي يستحق كل لحظة فرح، وما وصلنا إليه ليس صدفة، بل نتيجة جهد وتحضير طويلين.”

وأضاف حمدان أنه فخور بتمثيل المنتخب الفلسطيني الذي يواصل صناعة إنجازات غير مسبوقة، مؤكداً أن جميع اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم لإسعاد الجماهير في المواجهة المقبلة.