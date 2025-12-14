شيكابالا: أنا مش ضد إدارة الزمالك لكن لازم يكون في حلول جذرية للأزمات المالية

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا ، قائد الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وقال شيكابالا: "أنا مش ضد مجلس إدارة الزمالك ولكن لازم يكون في حلول جذرية للأزمات المالية وأن يتواجد النادي في المحافل العالمية".

وعلق محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك، على أزمة سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر وإمكانية منح النادي أرض بديلة خلال الفترة المقبلة.



وكان نادي الزمالك قد أعلن اليوم الجمعة، في بيان رسمي، رفضه التام الحصول على أرض بديلة، مشيرا إلى تمسكه بالأرض الذي تم تخصيصها له في وقت سابق، بمدينة السادس من أكتوبر.