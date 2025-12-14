أحمد حسن: مصطفى شوبير مستمر مع الأهلي ولن يرحل في يناير

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن موقف رحيل مصطفي شوبير عن الاهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ مصدر في الأهلي:مصطفى شوبير لم يتلقى أي عروض رسمية للرحيل عن الأهلي في يناير وهو مستمر ولن يرحل عن الفريق ” .

وأشار شوبير إلى أن لمصطفى شوبير وكيل أعمال إسباني الجنسية، وهو من اختار التعاقد معه وسبق أن لعب دورًا أساسيًا في عرض فالنسيا الذي وصل للحارس قبل فترة.

وأوضح أن وكيل اللاعب حضر خصيصًا من إسبانيا إلى القاهرة لمناقشة العرض مع مسؤولي الأهلي، وعقد جلسة مع محمد يوسف داخل القلعة الحمراء، لكن الإدارة رفضت مناقشة العرض تمامًا، مؤكدًا أن هذا القرار كان “غير قابل للنقاش”.

كيف ظهر اهتمام جيرونا؟

وحول سبب ارتباط اسم مصطفى شوبير بنادي جيرونا مؤخرًا، قال شوبير إن وفدًا من النادي الإسباني حضر إلى مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي لمتابعة الحارس، ويبدو أن التقارير الفنية التي خرجت بعد المباراة كانت إيجابية للغاية، مما دفع الصحف الإسبانية لطرح إمكانية التفاوض مع الأهلي في يناير المقبل.

دور بطولة أمم إفريقيا في تحديد مستقبل الحارس

أكد شوبير أن مستقبل الصفقة قد يتأثر بشكل مباشر بمشاركة مصطفى شوبير مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 21 ديسمبر.

فالظهور في البطولة القارية قبل بدء سوق الانتقالات الشتوي قد يمنح اللاعب دفعة قوية ويعزز من فرص اهتمام الأندية الأوروبية به، وعلى رأسها جيرونا.

لا عروض رسمية حتى الآن

رغم كل ما يثار في الإعلام، شدد شوبير على أنه لم يصل أي عرض رسمي حتى الآن من نادي جيرونا إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن كل ما يدور في الوقت الحالي مجرد متابعة واستطلاع رأي قد تتطور خلال الأسابيع المقبلة



