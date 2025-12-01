الجيش الملكي: الفئة التي أحدثت شغب أمام الأهلي لا تنتمي لنا.. ونشكر مصطفى شوبير

قدم نافع الرفاعي المتحدث الرسمي بإسم نادي الجيش الملكي المغربي، إعتذارا إلى النادي الأهلي وجماهيره ، عقب أحداث مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الرفاعي ، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اعتذر باسم نادي الجيش الملكي وكافة مكوناته للنادي الأهلي من تصرفات بعض الجماهير غير المحسوبة.

وأضاف: كان هناك جمهور متعطش لا ينتمي للجيش الملكي وراء مثل هذه التصرفات، وكيف يعقل ان 22 الف متفرج يشجعون بطريقة جيدة في الشوط الاول وفي الشوط الثاني الامور تتغير ومن خلال تحرياتنا عرفنا ان الفئة التي احدثت شغب لا تنتمي للجيش الملكي.

وتابع: هذا الجمهور غير منتمي للجيش الملكي، وجمهور الجيش الملكي الحقيقي حزين مما حدث، وأشكر بالأخص حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير على تصرفه الجيد، وصحيح هذه الفئة لن تدخل مباريات الجيش الملكي مجددا، وعلاقتنا مميزة بالشعب المصري والأندية المصرية وهذا حدث عابر، وهم دخلوا لمضايقة النادي الأهلي، ولكن الأمور مرت بشكل جيد.