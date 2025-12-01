قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الجيش الملكي: الفئة التي أحدثت شغب أمام الأهلي لا تنتمي لنا.. ونشكر مصطفى شوبير

حسن العمدة

قدم نافع الرفاعي المتحدث الرسمي بإسم نادي الجيش الملكي المغربي، إعتذارا إلى النادي الأهلي وجماهيره ، عقب أحداث مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الرفاعي ، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اعتذر باسم نادي الجيش الملكي وكافة مكوناته للنادي الأهلي من تصرفات بعض الجماهير غير المحسوبة.

وأضاف: كان هناك جمهور متعطش لا ينتمي للجيش الملكي وراء مثل هذه التصرفات، وكيف يعقل ان 22 الف متفرج يشجعون بطريقة جيدة في الشوط الاول وفي الشوط الثاني الامور تتغير ومن خلال تحرياتنا عرفنا ان الفئة التي احدثت شغب لا تنتمي للجيش الملكي.

وتابع: هذا الجمهور غير منتمي للجيش الملكي، وجمهور الجيش الملكي الحقيقي حزين مما حدث، وأشكر بالأخص حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير على تصرفه الجيد، وصحيح هذه الفئة لن تدخل مباريات الجيش الملكي مجددا، وعلاقتنا مميزة بالشعب المصري والأندية المصرية وهذا حدث عابر، وهم دخلوا لمضايقة النادي الأهلي، ولكن الأمور مرت بشكل جيد.

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات ب77 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين بسوهاج

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه .. الداخلية تداهم أوكار المجرمين بسوهاج

الأربعاء.. إنطلاق فاعليات المؤتمر ال49 لقادة الشرطة والأمن العرب

الأربعاء.. إنطلاق فاعليات المؤتمر الـ 49 لقادة الشرطة والأمن العرب

مصرع موظفة بشركة عقارية صدمتها سيارة بالتجمع الخامس

مصرع موظفة بشركة عقارية صدمتها سيارة في التجمع الخامس

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

