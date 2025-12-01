تحرك رسمي .. برشلونة مهتم بضم مهاجم الأهلي حمزة عبد الكريم

كشف المغربي أشرف بن عياد، الصحفي بصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن اهتمام نادي برشلونة بضم مهاجم الأهلي الشاب حمزة عبد الكريم.

وكتب بن عياد عبر حسابه على إكس: “برشلونة يهتم رسميا بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم النادي بالفعل تحرك في هذا الجانب”.

منشور اشرف بن عياد

اهتمام أوروبي متزايد بنجم الأهلي الشاب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أندية كبرى في القارة الأوروبية بدأت متابعة المهاجم الواعد حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عاما، بعد ظهوره المميز في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر.

وذكر موقع direct tv sports أن اللاعب بات محل اهتمام 3 أندية كبرى برشلونة الإسباني و بايرن ميونخ الألماني و مانشستر سيتي الإنجليزي

كما أكدت التقارير أن اللاعب جذب أيضًا أنظار أندية أوروبية أخرى مثل سبورتنج لشبونة وفينورد وكلوب بروج.

تألق لافت في كأس العالم للناشئين

نجح عبد الكريم في تسجيل هدفين وصناعة ثالث خلال مشاركته مع منتخب مصر في مونديال الناشئين، الأمر الذي رفع من أسهمه بشكل كبير وأعاد تسليط الضوء على موهبته التي بدأت تتفجر في قطاع الناشئين بالأهلي.