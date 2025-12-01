قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ابن أصول .. الطيب يتغنى بأيمن الرمادي بعد تصريحاته عن فيريرا

أحمد الطيب
أحمد الطيب
سارة عبد الله

أشاد المعلق الرياضي أحمد الطيب، بالكابتن أيمن الرمادي، المدير الفني للبنك الأهلي الحالي، بعد هجومه على تصريحات يانيك فيريرا بشأن نادي الزمالك.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه على فيسبوك: "هو بالنسبة لى أقرب الأقربين فى كرة القدم كلاعب زميل فى اسوان الحبيبة 1990 وكصديق محترم جداً على مدار 35 سنة نعم هو كابتن أيمن الرمادى عشرة السنين سواء فى مصر او الامارات، ورغم خصوصية علاقتنا المحترمة جداً لم يذكر لى ولو مرة واحدة عن اى جانب سلبى فى الزمالك وهو مدير فنى للفريق سواء (اداريّاً أو فنيّاً  أو ماليّاً) ابن أصول  يا أيمن".

وشن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي هجوما ضاريا على البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق عقب انتقادات الأخير للقلعة البيضاء في إحدي القنوات الفضائية.

قال أيمن الرمادي مدرب البنك الأهلي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وبالله نستعين وعلي الله نتوكل اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي أله وصحبه أجمعين لقد أرسل لي صديق أجزاء من حوار يانيك فيريرا مع الكابتن شوبير والحقيقه أن أقل مايقال عن هذا الحوار أنه حوار ليس به أي أحترام من جانب يانيك فيريرا لأدبيات مهنة التدريب.

تابع أيمن الرمادي مدرب البنك الأهلي: الحقيقه أنني علي مدار 30 سنه عمل لم أتعرض في حياتي لتقييم عمل مدرب أو لطرح وجهة نظري في مدرب وعندما كنت أقوم بالتحليل في بطولات أو في مناسبات في قناة أبوظبي الرياضيه أو دبي الرياضيه لأقوم أبدآ بتقييم مدرب والتقليل منه ولكني كنت أشرح فقط حالات خططيه في الملعب سواء إيجابيه أو سلبيه دون أبداء رأيي في المدربين خصوصآ اللذين يعملوا معنا في نفس الدوري لأنني أعتبر أن هذا من أهم أدبيات أحترام مهنة التدريب ولكن مع حديث يانيك فيريرا فإنني أقول له عفوآ فيريرا أنت تجاوزت حدود أحترام المهنه بكلامك عن بعض الأمور التي كان لايجب أن تتحدث فيها أولآ أحترامآ لتاريخ نادي هو قطب من أكبر قطبين في تاريخ كرة القدم المصريه والأفريقية والعربيه وانا أعتبر أن حجتك ضعيفه في بعض الأمور التي طرحتها وقللت فيها من قيمة نادي كبير وعريق.

أضاف أيمن الرمادي: أنت يا مستر فيريرا تحدثت بإسهاب عن موضوع تحليل فريق الأهلي وأن بسبب قلة أمكانيات النادي لم تستطيع تحليل فريق الأهلي هل هذا كلام يعقل هل مبارايات الأهلي مقتصره علي البرنامج هل هذا كلام يقوله مدرب كبير ياسيدي الأهلي قبلك كان يلعب كل 3 أو أربع أيام ومباراياته حتي علي اليوتيوب ياسيدي أنت تستطيع بدون حتي عناء البحث أن تري مبارايات الأهلي جميعآ بدون برامج وتقوم أنت بتحليل كل كبيره وصغيره عن الأهلي بدون برامج ياصديقي.

أحمد الطيب أيمن الرمادي يانيك فيريرا نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

معرض "إيديكس 2025"

خبراء استراتيجيون: معرض "إيديكس 2025" منصة دولية لترسيخ موقع مصر كقوة إقليمية بالصناعات الدفاعية

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية: إصدار أول دليل خدمات متكامل لتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يناقشان مستجدات مشروع حرم الجامعة الفرنسية

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد