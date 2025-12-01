ابن أصول .. الطيب يتغنى بأيمن الرمادي بعد تصريحاته عن فيريرا

أشاد المعلق الرياضي أحمد الطيب، بالكابتن أيمن الرمادي، المدير الفني للبنك الأهلي الحالي، بعد هجومه على تصريحات يانيك فيريرا بشأن نادي الزمالك.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه على فيسبوك: "هو بالنسبة لى أقرب الأقربين فى كرة القدم كلاعب زميل فى اسوان الحبيبة 1990 وكصديق محترم جداً على مدار 35 سنة نعم هو كابتن أيمن الرمادى عشرة السنين سواء فى مصر او الامارات، ورغم خصوصية علاقتنا المحترمة جداً لم يذكر لى ولو مرة واحدة عن اى جانب سلبى فى الزمالك وهو مدير فنى للفريق سواء (اداريّاً أو فنيّاً أو ماليّاً) ابن أصول يا أيمن".

وشن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي هجوما ضاريا على البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق عقب انتقادات الأخير للقلعة البيضاء في إحدي القنوات الفضائية.



قال أيمن الرمادي مدرب البنك الأهلي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وبالله نستعين وعلي الله نتوكل اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي أله وصحبه أجمعين لقد أرسل لي صديق أجزاء من حوار يانيك فيريرا مع الكابتن شوبير والحقيقه أن أقل مايقال عن هذا الحوار أنه حوار ليس به أي أحترام من جانب يانيك فيريرا لأدبيات مهنة التدريب.

تابع أيمن الرمادي مدرب البنك الأهلي: الحقيقه أنني علي مدار 30 سنه عمل لم أتعرض في حياتي لتقييم عمل مدرب أو لطرح وجهة نظري في مدرب وعندما كنت أقوم بالتحليل في بطولات أو في مناسبات في قناة أبوظبي الرياضيه أو دبي الرياضيه لأقوم أبدآ بتقييم مدرب والتقليل منه ولكني كنت أشرح فقط حالات خططيه في الملعب سواء إيجابيه أو سلبيه دون أبداء رأيي في المدربين خصوصآ اللذين يعملوا معنا في نفس الدوري لأنني أعتبر أن هذا من أهم أدبيات أحترام مهنة التدريب ولكن مع حديث يانيك فيريرا فإنني أقول له عفوآ فيريرا أنت تجاوزت حدود أحترام المهنه بكلامك عن بعض الأمور التي كان لايجب أن تتحدث فيها أولآ أحترامآ لتاريخ نادي هو قطب من أكبر قطبين في تاريخ كرة القدم المصريه والأفريقية والعربيه وانا أعتبر أن حجتك ضعيفه في بعض الأمور التي طرحتها وقللت فيها من قيمة نادي كبير وعريق.



أضاف أيمن الرمادي: أنت يا مستر فيريرا تحدثت بإسهاب عن موضوع تحليل فريق الأهلي وأن بسبب قلة أمكانيات النادي لم تستطيع تحليل فريق الأهلي هل هذا كلام يعقل هل مبارايات الأهلي مقتصره علي البرنامج هل هذا كلام يقوله مدرب كبير ياسيدي الأهلي قبلك كان يلعب كل 3 أو أربع أيام ومباراياته حتي علي اليوتيوب ياسيدي أنت تستطيع بدون حتي عناء البحث أن تري مبارايات الأهلي جميعآ بدون برامج وتقوم أنت بتحليل كل كبيره وصغيره عن الأهلي بدون برامج ياصديقي.