عفوا فيريرا.. أيمن الرمادي يهاجم البلجيكي ويكشف تفاصيل صادمة بـ الزمالك

شن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي هجوما ضاريا على البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق عقب انتقادات الأخير للقلعة البيضاء في إحدي القنوات الفضائية.



قال أيمن الرمادي مدرب البنك الأهلي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وبالله نستعين وعلي الله نتوكل اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي أله وصحبه أجمعين لقد أرسل لي صديق أجزاء من حوار يانيك فيريرا مع الكابتن شوبير والحقيقه أن أقل مايقال عن هذا الحوار أنه حوار ليس به أي أحترام من جانب يانيك فيريرا لأدبيات مهنة التدريب.



تابع أيمن الرمادي مدرب البنك الأهلي: الحقيقه أنني علي مدار 30 سنه عمل لم أتعرض في حياتي لتقييم عمل مدرب أو لطرح وجهة نظري في مدرب وعندما كنت أقوم بالتحليل في بطولات أو في مناسبات في قناة أبوظبي الرياضيه أو دبي الرياضيه لأقوم أبدآ بتقييم مدرب والتقليل منه ولكني كنت أشرح فقط حالات خططيه في الملعب سواء إيجابيه أو سلبيه دون أبداء رأيي في المدربين خصوصآ اللذين يعملوا معنا في نفس الدوري لأنني أعتبر أن هذا من أهم أدبيات أحترام مهنة التدريب ولكن مع حديث يانيك فيريرا فإنني أقول له عفوآ فيريرا أنت تجاوزت حدود أحترام المهنه بكلامك عن بعض الأمور التي كان لايجب أن تتحدث فيها أولآ أحترامآ لتاريخ نادي هو قطب من أكبر قطبين في تاريخ كرة القدم المصريه والأفريقية والعربيه وانا أعتبر أن حجتك ضعيفه في بعض الأمور التي طرحتها وقللت فيها من قيمة نادي كبير وعريق.



أضاف أيمن الرمادي: أنت يا مستر فيريرا تحدثت بإسهاب عن موضوع تحليل فريق الأهلي وأن بسبب قلة أمكانيات النادي لم تستطيع تحليل فريق الأهلي هل هذا كلام يعقل هل مبارايات الأهلي مقتصره علي البرنامج هل هذا كلام يقوله مدرب كبير ياسيدي الأهلي قبلك كان يلعب كل 3 أو أربع أيام ومباراياته حتي علي اليوتيوب ياسيدي أنت تستطيع بدون حتي عناء البحث أن تري مبارايات الأهلي جميعآ بدون برامج وتقوم أنت بتحليل كل كبيره وصغيره عن الأهلي بدون برامج ياصديقي.



واصل أيمن الرمادي : لقد مررنا بأصعب من ذلك بدون دخول في تفاصيل قبل مباراة بيراميدز في نهائي الكأس ورغم ذلك الفريق شاهد كل تفاصيل كل كبيره وصغيره عن فريق بيراميدز وهل عدم دفع أشتراك برنامج تحليل يعوقك عن تحليل المنافس ونحن علي مشارف 2026 هل هذا يعقل.



وأكمل أيمن الرمادي: الأمر الآخر ياصديقي من حقك أن تطالب بحقوقك الماديه ولكن ليست هكذا تورد الإبل ياصديقي أعلم جيدآ أن مجلس الإدارةمخطأ في إدارة الملف الخاص بأنهاء خدماتك لإن هذا الأمر يكون علي طريق الوضوح والمواجهة وليس عن طريق التهرب ولكن أنت أمامك طرق شرعيه لأخذ حقوقك وهذه الطرق سواء كنت مؤيد لها أو معارض فهي في النهايه طرق شرعية ومن حقك أن تسلكها وهو طريق أخذ الحقوق عن طريق FIFA ولكن ليس من حققك أن تقوم بنشر كل ماكان داخل غرف مغلقه وهذا خطأ قد تحاسب عليه حتي من قبل FIFA.



وقال أيمن الرمادي أيضا: ياعزيزي من أدبيات مهنة التدريب طالما أنت رضيت بالتدريب خارج النادي لاتأتي بعد أقالتك ووتتحدث عن أن الملعب كان سييء وغرفه سيئه ولايوجد كراسي فأين كنت وقتها ولماذا لم تكن حاسم وقتها مع مجلس الأداره وتتحدث بقوه وجديه بأن الملعب غير مناسب.



واستطرد: ياعزيزي سأروي لك شييء حدث معي أنا شخصيآ وعلي لا أذيع سرآ بعد أسبوع عمل مع الزمالك وتحديدآ تاريخ 8 مايو قبل 25 يوم من نهائي الكأس كنت طلبت بعض الأدوات منها 8 مرمي صغير للتدريب وبعض الأستك الخاص بتدريبات Explosive Action وبعض الأدوات الأخري وشعرت ببعض المماطله في إحضار تلك الأدوات لمدة أسبوع فما كان مني إلا أنني توقفت عن التدريب ورفضت نزول الملعب وجلست علي كرسي ولم أنزل الملعب حتي يحضروا لي الأدوات وأحضروا كل الأدوات تاني يوم ولو لم تحضر الأدوات صدقني لتقدمت بأستقالتي فورآ لأن هذا عملي وأنا مؤتمن علي فريق ومسئول أمام جمهور كبير.



وأتم أيمن الرمادي: نفس الشيء عندما طلبت عمل معسكر مغلق لمده 4 أيام في الأسماعليه لو لم يستجيب لي مجلس الأداره لأستقلت فورآ لأن هذا عملي أي نعم المعسكر لم نستطيع عمل 4 أيام وأكتفينا بثلاث أيام فقط ولكن ما لايدرك كله لايترك كله فلماذا لم تصر أنت علي أدواتك وعلي ملعب محترم وغرفة إجتماعات وهذا ليس بكبير علي نادي عريق مثل الزمالك لماذا لم تصر ولو أن المسئولين لم يستجيبوا فيجب أخذ موقف حازم حتي لو تقدمت بإستقالة.



وأردف: يا صديقي للأسف كنت لا أريد الخوض في هذا الموضوع إحترامآ لأدبيات المهنه ولكن بصراحه الكلام وطريقة العرض إستفزتني كثيرآ لذلك ولأول مره أتحدث معك لكي يعلم الجميع الحقيقة الخفية وليست تلك المبررات التي تبرعت بسردها وقد إلتزمت الصمت لمدة خمس أشهر كامله ولكن وبعد أن تبرعت بسرد أمور تقلل من النادي الكبير فسرد حضرتك مع كامل أحترامي وتقديري سرد كله مغالطات.



وأسهب: الحقيقه أن الفريق بعد راحة سلبية بعد نهائي الكأس أخذ راحة سلبيه بدون أي تدريب لمده قاربت علي 35 يوم فقد كان نهائي الكأس يوم 5 يونيو 2025 وبدأ تجميع الفريق يوم 8 يوليو أي بعد بالضبط 34 يوم راحه سلبيه دون أي تدريب وهنا كانت المفاجأه أن برنامج الفريق يتضمن عمل مباراه وديه بعد 72 ساعة من التجمع أين يحدث هذا وفي أي برنامج هذا وهل علوم الفسيولجي تقر بهذا وكانت نتيجه ذلك أصابة المدافع أحمد حسام برباط صليبي وكمية أصابات ومشاكل بدنيه لم يتخلص منها الفريق حتي الأن وأمور كثيره جدآ من هذا القبيل حدثت وهنا كل اللوم علي إدارة النادي أنهم للأسف الشديد لم يستعينوا بالتقرير المقدم مني بإستقدام Technical Director ( مدير رياضي يفهم في الأمور الفنيه ) كان قادر علي منع هذا العمل وأحقاقآ للحق هذا أيضآ ما أوصي به أحمد حسام ميدو.



وقال ايمن الرمادي: وحقيقة الأمر إعتقدت إدارة النادي وهذا إعتقاد خاطئ أن جون أدوار هو مدير رياضي وهذا ليس تخصص جون أدوار فهو مع كامل إحترامي وتقديري عمله الرئيسي مسئول تعاقدات فقط فهو يمكن أن يتفاوض مع لاعب وأعتقد أن جون شاطر في هذا الجانب ولكن ليس عمله أن يختار لاعبين والتفكير في أستايل وطريقه لعب فهذا ليس عمله وأيضآ ليس عمله مراقبة البرنامج التدريبي ومناقشة المدير الفني وهذه كارثه كبري.



واختتم أيمن الرمادي حديثه قائلا: وفي نهاية الحديث ملاحظه هامه جدآ إحترامي لهذا الكيان وحبي لهذا الجمهور ولهذا النادي العريق هو مادفعني لكتابة هذا دفاعآ ضد أي شخص يقلل من هذا الصرح الرياضي الكبير ولكن للأسف مايجعلني أتردد كثيرآ في إبداء رأيي لكي لايعتقد البعض أن لي مطمع في منصب وعلي الرغم من أن العمل في نادي الزمالك هو شرف كبير لأي شخص ورغم حبي وتقديري لجمهوره العظيم الذي هتف لي في مباراه تنافسيه وهو مالم يحدث مع أحد وهذا وسام علي صدري وتاج فوق رأسي رغم كل هذا يعلم كل من هو قريب مني أنني ليس لي أي طمع في شغل أي منصب داخل النادي لأنه ببساطه شديده جدآ هناك سببين السبب الأول هو أن طريقة العمل هذه داخل نادي الزمالك ليست مناسبه لي ولا أنا مناسب لها لذلك ليس لي أي رغبه في تولي أي منصب والسبب الأخر والأهم هو أنني أشغل منصب المدير الفني لنادي البنك الأهلي الذي يعمل تحت قياده محترمه وأنا سعيد جدآ بالعمل فيه مع هذه المجموعه الرائعه من اللاعبين والمجموعه المحترمه الرائعه من الإدارة وجهاز فني متميز ومدير كرة محترم وشغول مع خالص أمنياتي القلبية بالتوفيق للجميع.