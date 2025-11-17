الزمالك يتحرك سريعا لحل أزمة فيريرا قبل تصعيدها إلى فيفا

يسابق مسؤولو نادي الزمالك الزمن لحسم أزمة المدير الفني السابق يانيك فيريرا قبل أن تتصاعد إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الأيام المقبلة.

وبدأت إدارة النادي الأبيض فتح قنوات تفاوض جديدة مع المدرب البلجيكي من أجل تفعيل الاتفاق السابق بين الطرفين، والذي يقضي بحصول فيريرا على قيمة الشرط الجزائي المقدر براتب أربعة أشهر.

ويهدد فيريرا باللجوء إلى "فيفا" والمطالبة بالحصول على كامل مستحقاته المتبقية في العقد، والتي تقدر برواتب سبعة أشهر، خاصة أنه لم يتقاضَ أي مبلغ مالي منذ صدور قرار إقالته من تدريب الفريق.

وتسود حالة من القلق داخل الزمالك خشية تعرض النادي لعقوبات مالية جديدة، حال تقدم المدرب بشكوى رسمية للحصول على قيمة عقده بالكامل، خصوصاً بعد تراكم الغرامات الأخيرة على النادي والتي بلغت نحو مليون دولار يجب سدادها سريعاً لرفع عقوبة الإيقاف المفروضة مؤخراً.