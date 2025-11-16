قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الراتب يحسم وجهته.. «الغندور» يكشف: حمدان غير متمسك بالانتقال للزمالك خلال الشتاء
محادثة هاتفية «روسية – إسرائيلية» حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة
لم يحب الواسطة أبدًا.. نجل الراحل محمد صبري يكشف وصية والده
وداعًا نجم الزمالك السابق.. «طارق أضا» يسلط الضوء على إرث محمد صبري الكروي
بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025
العرابي: واشنطن مقتنعة أن اقتلاع حماس من غزة بشكل كامل غير ممكن
واتساب يُطلق ميزة جديدة للتواصل مع مستخدمي التطبيقات الأخرى عبر مُحادثات متداخلة وآمنة
مهلة 10 أيام.. فيريرا يُهدّد الزمالك بشكوى رسمية لـ «الفيفا» لهذا السبب
لم يحظ بالتكريم المناسب.. أحمد صالح: محمد صبري مخدش حقه وهو عايش
خبر من ذهب لعشاق ميسي .. بث مجاني من أبل للدوري الأمريكي
أخطاء في قراءة محمد أحمد حسن خلال دولة التلاوة.. فيديو
تريزيجيه: حياتي كلها كورة.. وقولتلهم لو مش هروح الأهلي مش هلعب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مهلة 10 أيام.. فيريرا يُهدّد الزمالك بشكوى رسمية لـ «الفيفا» لهذا السبب

رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور، أن المدير الفني السابق لنادي الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، منح إدارة القلعة البيضاء مهلة لمدة 10 أيام قبل التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وأوضح الغندور أن فيريرا يسعى للحصول على كامل مستحقاته المتفق عليها في العقد، وهو ما تسبب في تعثر الوصول إلى حل خلال الجلسة الأولى التي عقدت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

جلسة تفاوض بلا اتفاق

وأشار الغندور إلى أن الجلسة التي جمعت فيريرا بمسؤولي الزمالك لم تُسفر عن اتفاق نهائي، حيث تمسّك المدرب البلجيكي بالحصول على كامل حقوقه المالية دون أي تنازل. وأضاف أن إدارة الزمالك حاولت مناقشة احتمالات لتسوية مالية، لكن وجهات النظر كانت متباعدة، ليتم تأجيل الحسم إلى جلسة لاحقة لم تُعقد في النهاية.

مغادرة القاهرة وإنذار أخير

وبحسب الغندور، غادر فيريرا القاهرة قبل ثلاثة أيام، بعدما لم يتلقَّ أي إخطار من النادي بموعد جلسة تفاوض جديدة. وأبلغ المدرب مسؤولي الزمالك بشكل واضح أنه في حال لم يتم التواصل معه خلال المهلة المحددة، فسيتجه مباشرة إلى تقديم شكوى رسمية أمام فيفا.

وأكد الإعلامي أن فيريرا اعتبر عدم تحديد جلسة جديدة وعدم تقديم مقترحات واضحة من جانب الزمالك بمثابة مماطلة، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوات فعلية نحو التصعيد.

تجاهل وكيل المدرب يزيد الأزمة

اختتم الغندور تصريحاته مؤكّدًا أن الأزمة تعقّدت بسبب تجاهل إدارة الزمالك التواصل مع وكيل أعمال يانيك فيريرا، رغم محاولات الأخير فتح قنوات اتصال رسمية لإنهاء الملف بشكل ودي. وأشار إلى أن هذا التجاهل دفع المدرب ووكيله إلى الاستقرار على اتخاذ خطوات تصعيدية، على رأسها شكوى فيفا، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام العشرة المقبلة.

