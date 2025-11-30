قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| حسام حبيب ينفي ارتباطه بالمطربة شيراز .. وهذه حقيقة الصورة المتداولة
أبو العينين يشيد بجهود جبالي في إنجاح مؤتمر الأورومتوسطي.. ويؤكد: العالم منبهر بدور مصر ونتائج مؤتمر شرم الشيخ
سلامة الغذاء: رقابة صارمة وسحب عينات من المنتجات المتداولة بعد جدل تلوث المياه المعدنية
البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟
ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا
تهتك في الاعصاب الشعيرية للعين| آيتن عامر تكشف تفاصيل مرضها
تراجع جديد .. سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 والأدوار المسموح بها بعد التعديل
خاص| أول صور لأحد المختطفين في مالي.. وابن خالته لـ “صدى البلد”: تم استيقافه أثناء توجهه لمصر.. والجهود أعادته لحضن زوجته وابنته
حكم خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: هو عبادة وليس عادة قابلة للتغيير
كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها
غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا
رياضة

يانيك فيريرا يكشف كواليس رحيله عن الزمالك

إسلام مقلد

كشف يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تفاصيل صادمة عن كواليس رحيله من القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ أي إخطار رسمي من الإدارة بشأن إقالته، وأنه علم بالخبر عبر الصحفيين فقط، في واقعة تعكس حجم التخبط الإداري الذي أحاط بالفريق خلال تلك الفترة.

فيريرا، الذي تحدث عبر مداخلة تليفزيونية، سرد القصة منذ بدايتها قائلاً إنه توجه إلى مران الفريق بشكل طبيعي عقب مباراة البنك الأهلي دون أن يبلغه أحد بأي قرار.

الزمالك لم يعلن بشكل مباشر رحيله

وأضاف فيريرا: "النادي لم يعلن بشكل مباشر أنني رحلت. علمت هذا الأمر من بعض الصحفيين الذين أخبروني أنني طُردت في نفس يوم مباراة البنك الأهلي. ذهبت إلى التدريب وتحدثنا عن المباراة، ولم يخبرني أي مسؤول بأي شيء، وبعد المران تلقيت المزيد من الرسائل من الصحفيين يؤكدون رحيلي".

حقيقة ما يثار

حاول المدرب البلجيكي التأكد بنفسه من حقيقة ما يُثار، فاتصل بمدير الكرة جون إدوارد، لكنه لم يجد إجابة واضحة: "اتصلت بـ جون إدوارد وسألته عن الأمر لكنه لم يجاوبني وأخبرني أنه مشغول".

هل رحل من الزمالك

ومع تزايد الغموض، توجه فيريرا بالسؤال لعبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات بالنادي، ليحصل أخيرًا على الإجابة: "سألته أن يخبرني بصراحة هل أنا رحلت من الزمالك أم لا، وقال لي إن النادي قرر رحيلي بالفعل".

وكشف المدرب السابق أنه عقد جلسة داخل شقته مع مسؤولي الزمالك للتفاوض على تسوية مالية بعد قرار الإقالة، لكن الاتفاق لم يُنفَّذ بالكامل، قائلاً: "النادي لم ينفذ كل الشروط الواجبة الخاصة بالسداد. الآن سأرسل بعض الإنذارات للزمالك لأنه لم يحترم التعاقد، ويجب أن يسددوا مستحقاتي كاملة. وإذا مرت فترة الإنذار سأضطر إلى تقديم شكوى إلى فيفا".

وأوضح فيريرا أن مسؤولي الزمالك برّروا قرارهم بأن النادي معتاد على إقالة المدربين بعد أي سلسلة نتائج سلبية، مضيفًا: "أخبروني بشكل مباشر أن الزمالك اعتاد على طرد المدربين إذا تعثر في عدة مباريات متتالية. كنت أعمل في ظروف صعبة جدًا".

وأردف موضحًا أنه حاول في بداية تجربته الحصول على صورة واضحة عن الوضع المالي للنادي، لكنه لم يتلقَّ المعلومات الصحيحة: "كنت أعلم بعض المعلومات عن الزمالك وسألت عن الأمور المالية، لكن لم يخبرني أحد بالحقيقة".

يانيك فيريرا فيريرا نادي الزمالك الزمالك

اقوى مشروب للبرد
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
محمد رضوان
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
