يانيك فيريرا يكشف كواليس رحيله عن الزمالك

كشف يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تفاصيل صادمة عن كواليس رحيله من القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ أي إخطار رسمي من الإدارة بشأن إقالته، وأنه علم بالخبر عبر الصحفيين فقط، في واقعة تعكس حجم التخبط الإداري الذي أحاط بالفريق خلال تلك الفترة.

فيريرا، الذي تحدث عبر مداخلة تليفزيونية، سرد القصة منذ بدايتها قائلاً إنه توجه إلى مران الفريق بشكل طبيعي عقب مباراة البنك الأهلي دون أن يبلغه أحد بأي قرار.

الزمالك لم يعلن بشكل مباشر رحيله

وأضاف فيريرا: "النادي لم يعلن بشكل مباشر أنني رحلت. علمت هذا الأمر من بعض الصحفيين الذين أخبروني أنني طُردت في نفس يوم مباراة البنك الأهلي. ذهبت إلى التدريب وتحدثنا عن المباراة، ولم يخبرني أي مسؤول بأي شيء، وبعد المران تلقيت المزيد من الرسائل من الصحفيين يؤكدون رحيلي".

حقيقة ما يثار

حاول المدرب البلجيكي التأكد بنفسه من حقيقة ما يُثار، فاتصل بمدير الكرة جون إدوارد، لكنه لم يجد إجابة واضحة: "اتصلت بـ جون إدوارد وسألته عن الأمر لكنه لم يجاوبني وأخبرني أنه مشغول".

هل رحل من الزمالك

ومع تزايد الغموض، توجه فيريرا بالسؤال لعبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات بالنادي، ليحصل أخيرًا على الإجابة: "سألته أن يخبرني بصراحة هل أنا رحلت من الزمالك أم لا، وقال لي إن النادي قرر رحيلي بالفعل".

وكشف المدرب السابق أنه عقد جلسة داخل شقته مع مسؤولي الزمالك للتفاوض على تسوية مالية بعد قرار الإقالة، لكن الاتفاق لم يُنفَّذ بالكامل، قائلاً: "النادي لم ينفذ كل الشروط الواجبة الخاصة بالسداد. الآن سأرسل بعض الإنذارات للزمالك لأنه لم يحترم التعاقد، ويجب أن يسددوا مستحقاتي كاملة. وإذا مرت فترة الإنذار سأضطر إلى تقديم شكوى إلى فيفا".

وأوضح فيريرا أن مسؤولي الزمالك برّروا قرارهم بأن النادي معتاد على إقالة المدربين بعد أي سلسلة نتائج سلبية، مضيفًا: "أخبروني بشكل مباشر أن الزمالك اعتاد على طرد المدربين إذا تعثر في عدة مباريات متتالية. كنت أعمل في ظروف صعبة جدًا".

وأردف موضحًا أنه حاول في بداية تجربته الحصول على صورة واضحة عن الوضع المالي للنادي، لكنه لم يتلقَّ المعلومات الصحيحة: "كنت أعلم بعض المعلومات عن الزمالك وسألت عن الأمور المالية، لكن لم يخبرني أحد بالحقيقة".