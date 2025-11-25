يانيك فيريرا يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك.. تفاصيل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تفاصيل شكوى يانيك فيريرا ضد الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب حسن :يانيك فيريرا يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك خلال الساعات المقبلة بسبب مستحقاته المتأخرة.

مباراة الزمالك القادمة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره كايزر تشيفز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان الزمالك حقق الفوز فى اللقاء الأول أمام زيسكو يونايتد بهدف دون رد سجله التونسي سيف الدين الجزيري.



ويفتقد الزمالك جهود نبيل عماد "دونجا" للإصابة في الركبة بينما يغيب عبد الله السعيد بسبب إصابة العضلة الخلفية، وصلاح مصدق الذى اقترب من فسخ عقده مع النادي الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، وأحمد ربيع بسبب معاناته من إصابة العضلة الضامة، بينما لم يتحدد موقف محمود جهاد ومحمود بنتايج.

ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة فى الحادية عشرة مساء اليوم على أن يكون التجمع فى المطار قبل الإقلاع بساعتين، ويلتقى الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقى ببطولة الكونفدرالية، فى الثالثة مساء السبت المقبل ، الموافق 29 نوفمبر الجاري.