الزمالك يعاني من الغيابات أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره كايزر تشيفز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز فى اللقاء الأول أمام زيسكو يونايتد بهدف دون رد سجله التونسي سيف الدين الجزيري.

غيابات الزمالك أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية

ويفتقد الزمالك جهود نبيل عماد "دونجا" للإصابة في الركبة بينما يغيب عبد الله السعيد بسبب إصابة العضلة الخلفية، وصلاح مصدق الذى اقترب من فسخ عقده مع النادي الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، وأحمد ربيع بسبب معاناته من إصابة العضلة الضامة، بينما لم يتحدد موقف محمود جهاد ومحمود بنتايج.

ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة فى الحادية عشر مساء اليوم على أن يكون التجمع فى المطار قبل الإقلاع بساعتين، ويلتقى الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى الثالثة مساء السبت المقبل ببطولة الكونفدرالية، الموافق 29 نوفمبر الجاري.