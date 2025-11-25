قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السفير المصري في الكويت يطمئن على بعثة فراعنة الشطرنج بالبطولة العربية

السفير المصري في الكويت يطمئن على بعثة فراعنة الشطرنج في البطولة العربية
السفير المصري في الكويت يطمئن على بعثة فراعنة الشطرنج في البطولة العربية
أ ش أ

قام السفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر في دولة الكويت، بزيارة مقر البعثة المصرية للشطرنج المشاركة في البطولة العربية للكبار، التي ينظمها اتحاد الكويت للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، وذلك في ضيافة النادي الكويتي للألعاب الذهنية.


ذكر ذلك اليوم بيان الاتحاد المصري للشطرنج . 


وأضاف البيان أن السفير محمد جابر أبوالوفا عقد جلسة مع أفراد البعثة المصرية واللاعبين واللاعبات، أكد خلالها حرصه على متابعة مشاركة المنتخب الوطني، مشيدًا بالروح التنافسية التي يتمتع بها اللاعبون، وداعيا إياهم إلى تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر عاليا في المحافل العربية والدولية.


وأوضح السفير أن السفارة تضع كل إمكاناتها لخدمة البعثة وتوفير أي دعم لوجيستي تحتاجه خلال فترة المنافسات، معربا عن ثقته الكبيرة في قدرة أبطال مصر على اعتلاء منصات التتويج.


من جانبه،أشاد اللواء مختار عمارة، رئيس البعثة المصرية في البطولة العربية، بزيارة السفير، مؤكدا أن دعم الدولة والاهتمام الرسمي يمثلان دافعا قويا للاعبين لبذل أقصى ما لديهم في البطولة.


وتابع اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن المنتخب المصري يشارك بمجموعة مميزة من أصحاب الخبرات، وهو ما يعزز فرص المنافسة بقوة على المراكز الأولى.


وتضم البعثة المصرية من اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج رئيسا للبعثة المصرية، وجورج سمير نائب رئيس الاتحاد والذي يسافر على نفقته الشخصية في البطولة فيما تضم قائمة اللاعبين في فئة الرجال الاستاذ الدولي أدهم قنديل، الاستاذ الدولي حامد وفا والذي يشارك في المنافسات على نفقته الشخصية، الاستاذ الدولي ديفيد جورج والذي يشارك أيضا على نفقته الشخصية، ويشارك في فئه السيدات الأستاذة الدولية الكبيرة شاهندا وفا، الاستاذة الدولية جنى ذكي، الاستاذة ديما علاء والتي تشارك على حسابها.


ويشارك في البطولة العربية للكبار للشطرنج 18 دولة عربية بواقع 100 لاعب ولاعبة ومن المتوقع أن تحصل مصر على أحد المراكز الأولى في المنافسات نظرا لما يضمه عناصر المنتخب الوطني للرجال والسيدات من لاعبين ولاعبات من ذوى الخبرة.

السفير محمد جابر أبوالوفا سفير مصر في دولة الكويت مقر البعثة المصرية للشطرنج البطولة العربية للكبار اتحاد الكويت للشطرنج الاتحاد العربي للعبة ضيافة النادي الكويتي للألعاب الذهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ترشيحاتنا

لجان الانتخابية

طوابير كثيفة من الشباب أمام لجان قصر النيل قبل إغلاق باب الاقتراع

انتخابات

استمرار توافد الناخبين بانتخابات النواب بمصر القديمه والمنيل.. صور

وزير السياحة والآثار

شريف فتحي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد