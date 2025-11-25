السفير المصري في الكويت يطمئن على بعثة فراعنة الشطرنج بالبطولة العربية

قام السفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر في دولة الكويت، بزيارة مقر البعثة المصرية للشطرنج المشاركة في البطولة العربية للكبار، التي ينظمها اتحاد الكويت للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، وذلك في ضيافة النادي الكويتي للألعاب الذهنية.



ذكر ذلك اليوم بيان الاتحاد المصري للشطرنج .



وأضاف البيان أن السفير محمد جابر أبوالوفا عقد جلسة مع أفراد البعثة المصرية واللاعبين واللاعبات، أكد خلالها حرصه على متابعة مشاركة المنتخب الوطني، مشيدًا بالروح التنافسية التي يتمتع بها اللاعبون، وداعيا إياهم إلى تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر عاليا في المحافل العربية والدولية.



وأوضح السفير أن السفارة تضع كل إمكاناتها لخدمة البعثة وتوفير أي دعم لوجيستي تحتاجه خلال فترة المنافسات، معربا عن ثقته الكبيرة في قدرة أبطال مصر على اعتلاء منصات التتويج.



من جانبه،أشاد اللواء مختار عمارة، رئيس البعثة المصرية في البطولة العربية، بزيارة السفير، مؤكدا أن دعم الدولة والاهتمام الرسمي يمثلان دافعا قويا للاعبين لبذل أقصى ما لديهم في البطولة.



وتابع اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن المنتخب المصري يشارك بمجموعة مميزة من أصحاب الخبرات، وهو ما يعزز فرص المنافسة بقوة على المراكز الأولى.



وتضم البعثة المصرية من اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج رئيسا للبعثة المصرية، وجورج سمير نائب رئيس الاتحاد والذي يسافر على نفقته الشخصية في البطولة فيما تضم قائمة اللاعبين في فئة الرجال الاستاذ الدولي أدهم قنديل، الاستاذ الدولي حامد وفا والذي يشارك في المنافسات على نفقته الشخصية، الاستاذ الدولي ديفيد جورج والذي يشارك أيضا على نفقته الشخصية، ويشارك في فئه السيدات الأستاذة الدولية الكبيرة شاهندا وفا، الاستاذة الدولية جنى ذكي، الاستاذة ديما علاء والتي تشارك على حسابها.



ويشارك في البطولة العربية للكبار للشطرنج 18 دولة عربية بواقع 100 لاعب ولاعبة ومن المتوقع أن تحصل مصر على أحد المراكز الأولى في المنافسات نظرا لما يضمه عناصر المنتخب الوطني للرجال والسيدات من لاعبين ولاعبات من ذوى الخبرة.