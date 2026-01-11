استمارة الثانوية العامة 2026.. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن استمارة الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أنه قبل الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2026 لابد من سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2026 التي تبلغ 210 جنيهات تسدد بالبريد

وشددت المدارس على ضرورة أن يقوم طلاب الصف الثالث الثانوي ، عند تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 ، أن يقوموا بتسجيل البيانات المطلوبة وطباعة الاستمارة الإلكترونية واحضارها لقسم شئون الطلبة بالمدرسة مرفق بها الآتي :

- شهادة ميلاد مائية إصدار 2026 + 2 صورة منها

- أصل ايصال رسوم الامتحان 210 جنيهات تسدد بالبريد + 2 صورة من الايصال

- عمل حوالة بريدية 20 بإسم الطالب موجهة لكنترول الثانوية العامة لعمل بيان نجاح الصف الثاني الثانوي تسدد البريد

- عدد 2 طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات لكل طابع من البريد

- عدد 6 صور شخصية للطالب 4×6 خلفية بيضاء مكتوب عليها الاسم رباعي بالكمبيوتر ( نفس الصورة المحملة على الاستمارة الإلكترونية )

-صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صورة من ايصال المصروفات


وشددت المدارس على أنه في حالة وجود خطأ في الشعبة في استمارة الثانوية العامة 2026 ، يجب على الطالب التوجه لشئون الطلبة بالمدرسة للتصحيح أولا ، كما يجب مراعاة الدقة في تأكيد الشعبة قبل الحفظ ، ويجب مراعاة الدقة في إدراج الصورة لتكون نفس الصورة المسلمة لشئون الطلبة ، مع التأكيد على وضع كل الأوراق في حافظة بلاستيكية تسلم لشئون الطلبة بالمدرسة .

رابط استمارة الثانوية العامة 2026 

رابط استمارة الثانوية العامة 2026  من المقرر أن يظهر على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026 

ومن المقرر أن يظهر رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وتعتمد المدارس الإستمارات الالكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد مراجعتها

ويقوم المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الالكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الاتي : الشعبة ، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الديانة ، المواد المترجمة ، مواد الرسوب للطلاب الراسبين

ويسجل طلاب مدارس اللغات في استمارة الثانوية العامة 2026 الالكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى

استمارة الثانوية العامة 2026 استمارة الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة الثالث الثانوي

