رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم |سجل بياناتك

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد ، رابط استمارة الثانوية العامة 2026 ، ليتمكن من خلاله طلاب الصف الثالث الثانوي 2026 من تسجيل بيانات استمارة التقدم لدخول امتحانات الثانوية العامة 2026 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه قد تقرر إتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2026 للطلاب المتقدمين لاداء امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من يوم الأحد القادم الموافق 11 يناير 2026 حتى يوم الخميس 5 فبراير 2026

وفي هذا الإطار ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لمديريات التربية والتعليم وجميع المدارس ، بضرورة التنبيه على جميع الطلاب بتسجيل بياناتهم على رابط استمارة الثانوية العامة 2026 ، كما تم التنبيه على مديري إدارات شئون الطلبة والامتحانات بسرعة ابلاغ جميع المدارس الثانوية بموعد فتح وغلق الموقع الإلكتروني .

رابط استمارة الثانوية العامة 2026

رابط استمارة الثانوية العامة 2026 من المقرر أن يظهر على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الأحد القادم الموافق 11 يناير 2026

وبمجرد تفعيل رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الأحد القادم الموافق 11 يناير 2026 ، ستقوم الوزارة بالإعلان عنه في بيان رسمي يتم نشره في مختلف وسائل الإعلام إلى جانب نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

ومن المقرر أن يظهر رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/login

وتعتمد المدارس الإستمارات الالكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد مراجعتها

ويقوم المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الالكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الاتي : الشعبة ، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الديانة ، المواد المترجمة ، مواد الرسوب للطلاب الراسبين

ويسجل طلاب مدارس اللغات في استمارة الثانوية العامة 2026 الالكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 هو يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعداد و إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل وقت كافي من موعد بدء الامتحانات

ومن المعتاد أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 هو جدول موحد على مستوى الجمهورية في جميع محافظات مصر

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تراعي عند اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 راحة ومصلحة طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون انحياز لأي شعبة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، يتم إعلانه فوراً في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلى جانب نشره على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت .