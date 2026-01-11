قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم

ياسمين بدوي

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 .. يتساءل عنها طلاب الصف الثالث الثانوي بالتزامن مع إتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2026 اليوم الأحد على موقع وزارة التربية والتعليم

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 :

  • ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2026

 https://moe-register.emis.gov.eg/

  • سجل الدخول ببريدك الالكتروني الموحد.
  • في حالة نسيان بيانات البريد الالكتروني الموحد الخاص بك ادخل على انشاء حساب البريد الالكتروني لإنشاء حساب للطالب بالرقم القومي والكود المكتوب في ايصال المصروفات.
  • تظهر لك استمارة الثانوية العامة 2026 فيها جزئين ، الجزء الاول يشمل البيانات الاساسية التي يجب على الطالب مراجعتها للتأكد من عدم وجود اخطاء فيها.
  • يقوم الطالب بتحميل صورته على خلفية بيضاء على ان تكون نفس الصورة التي يسلمها الطالب في الملف الخاص به.
  • يستكمل الطالب بيانات المحافظة والعنوان ومهنة الوالد ورقم الموبايل وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والسنة الدراسية والتخصص ومواد التخصص.
  • في حالة وجود اي خطأ في البيانات على الطالب ان يرجع لمدرسته فورا.
  • في النهاية اضغط على حفظ ثم اضغط على طباعة الاستمارة.
  • يتم وضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في الحافظة لتسليمها للمدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على جميع طلاب الثانوية العامة 2026 أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 ، التأكد من صحة البيانات التالية:
- الشعبة و مواد التخصص
-اللغة الأجنبية الأولى
-اللغة الأجنبية الثانية
-الديانة
-المواد المترجمة
-مواد الرسوب للطلاب الراسبين

رابط استمارة الثانوية العامة 2026 

يمكن الوصول إلى رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط استمارة الثانوية العامة 2026 سيظل متاحا للطلاب من اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026 ، حتى يوم الخميس 5 فبراير 2026 

