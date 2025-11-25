قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة بشأن عقد صلاح مع الزمالك.. تفاصيل

صلاح مصدق
صلاح مصدق
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام، عن انتهاء مهلة إنذار صلاح مصدق للزمالك في فيفا بسبب تأخر مستحقاته.

صلاح مصدق

وكتب أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقارير ــ انتهاء مهلة إنذار صلاح مصدق للزمالك في فيفا بسبب تأخر مستحقاته، واللاعب بات حراً ولن يظهر مع الفريق خلال الفترة القادمة ".

تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من المغربي صلاح مصدق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أخطار اللاعب لناديه بفسخ التعاقد من طرف واحد خلال الفترة الحالية بعد انتهاء المهلة المحددة للنادي، بعدما سبق وقام الوكيل المغربي للاعب بإرسال إنذار للزمالك للمطالبة بسداد مستحقاته.

وأكد المصدر ، أن الزمالك تجاهل سداد مستحقات اللاعب رغم الإنذار المرسل منذ أكثر من أسبوعين، مما دفع صلاح مصدق لفسخ التعاقد.

وأضاف أن اللاعب لن يتواجد في تدريبات الفريق المقبلة وسيستعد للسفر إلى بلاده والنظر في العروض المقدمة له لتحديد وجهته المقبلة.

ومن المنتظر أن يتقدم محامي اللاعب بشكوى رسمية ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بقيمة عقده بالكامل.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموقعة على القلعة البيضاء اليوم، بسبب شكوى السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق.

وأضاف المصدر أن الشكوى التي تقدم بها المدير الفني بسبب حصوله على جزء من مستحقاته لدى النادي، وعدم سداد باقي المبلغ، مشيرًا إلى أن مستحقات المدرب المتأخرة لدى النادي تقدر بقيمة 133 ألف دولار فقط.

وأوضح أن قرار إيقاف القيد لمدة 3 فترات مرتبط بسداد مستحقات السويسري كريستيان جروس، وفي حالة سداد المبلغ المستحق للمدير الفني سيتم رفع إيقاف القيد تلقائياً ، خاصة وأن المبلغ 133 ألف دولار فقط بعدما سبق وحصل جروس على دفعة من مستحقاته فور رحيله عن تدريب الفريق.

وتابع المصدر أنه لا أساس من الصحة لما تردد بوجود قرار انضباطي بمعاقبة الزمالك بإيقاف القيد لمدة 3 فترات قيد.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدًا أن إدارة الزمالك تعمل على إنهاء كافة القضايا قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في مطلع يناير 2026.

صلاح مصدق الاهلي الزمالك الفيفا أمير هشام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

ترشيحاتنا

أمم إفريقيا

أزمة تهدد بطولة أمم إفريقيا بسبب حقوق بث المباريات.. ما القصة؟

أغرب بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم

أغرب بطاقة حمراء في التاريخ| طرد لاعب بعد اشتباكه مع زميله.. وحكم يستبعد مساعده

ميسي

كم سجل ميسي من ضربات الرأس؟.. مقارنة جديدة مع رونالدو بعد هدفه الأخير

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد