مفاجأة بشأن عقد صلاح مع الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام، عن انتهاء مهلة إنذار صلاح مصدق للزمالك في فيفا بسبب تأخر مستحقاته.

صلاح مصدق

وكتب أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقارير ــ انتهاء مهلة إنذار صلاح مصدق للزمالك في فيفا بسبب تأخر مستحقاته، واللاعب بات حراً ولن يظهر مع الفريق خلال الفترة القادمة ".

تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من المغربي صلاح مصدق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أخطار اللاعب لناديه بفسخ التعاقد من طرف واحد خلال الفترة الحالية بعد انتهاء المهلة المحددة للنادي، بعدما سبق وقام الوكيل المغربي للاعب بإرسال إنذار للزمالك للمطالبة بسداد مستحقاته.

وأكد المصدر ، أن الزمالك تجاهل سداد مستحقات اللاعب رغم الإنذار المرسل منذ أكثر من أسبوعين، مما دفع صلاح مصدق لفسخ التعاقد.

وأضاف أن اللاعب لن يتواجد في تدريبات الفريق المقبلة وسيستعد للسفر إلى بلاده والنظر في العروض المقدمة له لتحديد وجهته المقبلة.

ومن المنتظر أن يتقدم محامي اللاعب بشكوى رسمية ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بقيمة عقده بالكامل.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموقعة على القلعة البيضاء اليوم، بسبب شكوى السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق.

وأضاف المصدر أن الشكوى التي تقدم بها المدير الفني بسبب حصوله على جزء من مستحقاته لدى النادي، وعدم سداد باقي المبلغ، مشيرًا إلى أن مستحقات المدرب المتأخرة لدى النادي تقدر بقيمة 133 ألف دولار فقط.

وأوضح أن قرار إيقاف القيد لمدة 3 فترات مرتبط بسداد مستحقات السويسري كريستيان جروس، وفي حالة سداد المبلغ المستحق للمدير الفني سيتم رفع إيقاف القيد تلقائياً ، خاصة وأن المبلغ 133 ألف دولار فقط بعدما سبق وحصل جروس على دفعة من مستحقاته فور رحيله عن تدريب الفريق.

وتابع المصدر أنه لا أساس من الصحة لما تردد بوجود قرار انضباطي بمعاقبة الزمالك بإيقاف القيد لمدة 3 فترات قيد.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدًا أن إدارة الزمالك تعمل على إنهاء كافة القضايا قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في مطلع يناير 2026.