محمد يوسف: لا أعتقد أن وسام أبو علي سيعود للأهلي مرة أخرى..ولم نناقش الفكرة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي:"لا أعتقد أن وسام أبو علي سيعود للأهلي مرة أخرى، ولم نناقش فكرة عودته".

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، تفاصيل عدم التوصل لاتفاق مع اللاعب إمام عاشور بشأن تعديل عقده.

وقال يوسف في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 1 إن الجلسة مع اللاعب بعد كأس العالم لم تكن معقدة، مؤكدًا أن عاشور لاعب منضبط على المستوى الفني، وأن النادي سعيد بعودته لأنه يمثل إضافة قوية للفريق.